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اقتصاد

10 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية

سوق أبوظبي للأوراق المالية
13 مارس 2024 17:19

أبوظبي (الاتحاد)
عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات، اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 10 مليارات درهم.

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6 مليارات درهم تداولات الأسهم المحلية خلال أسبوع

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.581 تريليون درهم في جلسة أمس إلى 3.591 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.869 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و721.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وتوزعت المكاسب السوقية المحققة اليوم بواقع 7.84 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و2.07 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.19 مليار درهم موزعة بواقع 1.009 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.179 درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 423.5 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 24.4 ألف صفقة.
وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مرتفعاً بنسبة 0.16% بمكاسب 15.17 نقطة عند 9243.81 نقطة، وصعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 0.18% رابحاً نحو 16.84 نقطة ليقفل عند 9087.11 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.15% أو ما يعادل 6.47 نقطة ليغلق عند 4259.24 نقطة.
وتصدر سهم "جي إف إتش" الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 88.9 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 6% عند 1.06 درهم، تلاه "إعمار للتطوير" بسيولة 63.1 مليون درهم وأقفل عند 8.4 درهم بمكاسب 2.4%، ثم "إعمار العقارية" بسيولة 60.4 مليون درهم ليغلق مندون تغيير عند مستوى 8.21 درهم.
واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 202.1 مليون درهم، وأغلق عند 399.7 درهم بارتفاع 0.0%، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 87.8 مليون درهم وأقفل عند 16 درهماً بارتفاع 1.14%، ثم "أبوظبي الأول" مستقطباً 86.7 مليون درهم ليغلق عند 13.36 درهم بمكاسب 0.15%.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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