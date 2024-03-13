"أدنيك" تنظم مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أدنيك عن إطلاق فعاليات مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 ليقام للمرة الأولى في المنطقة، والذي يعد أكبر فعالية متخصصة من نوعها على الصعيد العالمي ويستقطب كوكبة من كبار المتخصصين والخبراء من جميع أنحاء العالم، وذلك خلال الفترة ما بين 9 ولغاية 10 ديسمبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي.

جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لتنظيم المؤتمر بين كل من حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، وديفيد بيلي الرئيس التنفيذي لشركة بي تي سي (BTC Inc )، والذي سيتم تنظيمه من قبل شركة كابيتال للفعاليات، ذراع تنظيم الفعاليات التابع لمجموعة أدنيك، ليشكل علامة فارقة في تاريخ المؤتمر وقطاع العملات الرقمية التي تتميز بالديناميكية والنمو السريع، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وقال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: تنظيم هذا المؤتمر في إمارة أبوظبي يعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للعملات الرقمية، ويوفر للمنطقة منصة حيوية للحوار والنقاش وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال، وتشكيل المستقبل الإقليمي لهذا القطاع.

وأضاف الظاهري: الشراكة الاستراتيجية مع شركة بي تي سي لتنظيم مؤتمر "بيتكوين للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعكس الاهتمام العالمي المتزايد للاستثمار في هذا القطاع الحيوي في العملات الرقمية اللامركزية في السنوات الأخيرة، واتجاهات النمو المستقبلي المتوقع لهذا المجال الاستثماري الرائد.

ومن جانبه، قال ديفيد بيلي الرئيس التنفيذي لشركة بي تي سي: عبر منظومة البيتكوين شهدنا طفرة كبيرة في الاهتمام بدخول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتلك أبوظبي جميع المقومات كالبنية التحتية وفرص الاستثمار والرؤية الطموحة والوصول العالمي، لتوفير مكان مثالي لرواد أعمال البيتكوين على مستوى العالم، للاستفادة من الفرص اللامحدودة التي تقدمها أبوظبي والمنطقة للمستثمرين في هذا المجال.

وأوضح أن شركة كابيتال للفعاليات ومجموعة أدنيك هما الشريكان المثاليان للتعاون معنا في هذه المرحلة، لأنهما يمتلكان بنية تحتية عالمية المستوى وشبكة اتصالات واسعة داخل المنطقة ستساعدنا في دعم النمو المتسارع لأعمالنا، والارتقاء في مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز دوره كمنصة للفرص الواعدة في المنطقة.

وبدوره قال دارين جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات: نتطلع للشراكة مع شركة بي تي سي في تنظيم واستضافة مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 ، لتنظيم مؤتمر استثنائي على مستوى عالمي، من شأنه أن يكون بمثابة حجر الزاوية في مشهد البيتكوين المزدهر في المنطقة.

وأعرب جونسون عن ثقته في خبرات وإمكانات وقدرات شركة كابيتال للفعاليات في العديد من القطاعات، بالإضافة للخبرة الإقليمية والمحلية مما سيشكل نقطة محورية مهمة في دعم شركة بي تي سي المتخصصة وشبكة علاقاتها العالمية في تنظيم حدث متخصص وفريد من نوعه.