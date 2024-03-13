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اقتصاد

«الدار» تُطلق «نوران ليفينج» في مارينا جزيرة السعديات

«الدار» تُطلق «نوران ليفينج» في مارينا جزيرة السعديات
13 مارس 2024 17:23


أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت شركة الدار العقارية «الدار» مشروع «نوران ليفينج»، والذي يقع في منطقة المارينا بجزيرة السعديات.وسيضم مشروع «نوران ليفينج» 372 وحدة سكنية، بما في ذلك وحدات الاستوديو والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، أو غرفتين أو ثلاث غرف، وتبدأ الأسعار من 750 ألف درهم، وستكون الوحدات متاحة للمشترين من الجنسيات كافة، بدءاً من 19 مارس 2024.
وتم تصميم مشروع «نوران ليفينج» للتشجيع على تبني حلول النقل المستدام، فهو مجهز بمحطة لدراجات السكوتر الكهربائية، وموقف للسيارات الكهربائية.
 ولضمان بيئة معيشية مستدامة، يستهدف المشروع الحصول على تصنيفات مرموقة، أبرزها تصنيف 3 لآلئ، حسب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤة من برنامج «استدامة»، وتصنيف 3 نجوم من مؤسسة «فيت ويل».
ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات في المشروع، خلال الربع الأخير، من عام 2024، على أن تبدأ مرحلة تسليم الوحدات خلال الربع الأخير من عام 2027.ويعد مشروع «نوران ليفينج» أول مشاريع الدار السكنية في منطقة المارينا بجزيرة السعديات، والتي تعد أحدث وجهة سكنية وترفيهية يجري تطويرها حالياً في الجزيرة، ويتميز المشروع بتصاميمه العصرية ومبانيه متوسطة الارتفاع.كما يمتاز «نوران ليفينج» بموقعه الاستراتيجي بالقرب من أبرز المعالم الترفيهية، وجامعة نيويورك أبوظبي، وبالقرب من عدة مؤسسات تعليمية بارزة في الجزيرة، بما في ذلك مدرسة كرانلي أبوظبي، ومدرسة الجالية الأميركية في أبوظبي، وبيركلي أبوظبي.

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