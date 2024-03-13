مكتوم بن محمد: الأفكار المبتكرة ترسخ مكانة دبي بأسواق المال العالمية

دبي (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، اجتماع اللجنة الذي تم خلاله استعراض أبرز ما حققته من إنجازات ومشاريع خلال المرحلة الماضية، بالإضافة إلى أبرز الفرص والمشاريع المستقبلية للجنة.

وأكد سموّه أن إمارة دبي ماضية في تحقيق الرؤى الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصبح الوجهة الأهم عالمياً في قطاع الخدمات المالية وضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، وذلك دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن الإنجازات التي حققتها اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي تأتي ضمن رؤيتنا التطويرية الشاملة لأسواق المال والبورصات.

وثمَّن سموّه الجهود التي قامت بها اللجنة، داعياً سموه إلى الخروج بأفكار مبتكرة، بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة، ويرسخ المكانة الريادية التي تشغلها دبي كواحدة من أهم وأنشط أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.



أفضل أداء

واطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على أبرز الإنجازات التي حققها سوق دبي المالي في عام 2023، حيث تمكن السوق من تحقيق أداء متميز بعد أن تجاوز مستوى المؤشر 4000 نقطة لأول مرة منذ 8 سنوات، نتيجة المكاسب القوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة للشركات والمؤسسات، والتي أسهمت جميعها في زيادة عمق السوق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، وهو ما وسع الخيارات والفرص أمام المستثمرين من الأفراد والمؤسسات.



نمو قوي

ويأتي هذا الإنجاز مدفوعاً بالارتفاع الكبير في أنشطة التداول، وتدفق رأس المال، وزيادة في عدد المستثمرين الجدد، إضافة إلى إطلاق برنامج مسرعات الاكتتابات العامة الأولية، والعديد من مبادرات السوق المبتكرة.

واجتذب سوق دبي المالي نحو 230 ألف مستثمر جديد منذ عام 2022، بفضل الفرص الجاذبة والخيارات الاستثمارية الواسعة والمطروحة أمام المستثمرين.

وحقق السوق إنجازاً جديداً بحلوله في المرتبة الخامسة عالمياً في معدل ارتفاع مؤشر السوق مقارنة بمؤشرات الأسواق العالمية الأخرى في عام 2023، بعد أن كان في المرتبة الـ15 في عام 2020، وذلك نتيجة قوة الشركات التي تم إدراجها، وارتفاع الثقة في مؤشرات السوق.

كما حقق سوق دبي المالي نتائج قياسية خلال عام 2023 تدعم مساعيه في ترسيخ مكانته مركزاً مالياً عالمياً رائداً، حيث بلغت نسبة نمو قيمته السوقية نحو 75% لتصل إلى 688 مليار درهم منذ تأسيس اللجنة بفضل حركة الأسعار الإيجابية وأداء المؤشر.

وبلغت حصيلة الاكتتابات العامة منذ 2021 التي شهدها سوق دبي المالي 34.5 مليار درهم، فيما بلغت قيمة أكثر من 155 سنداً وصكاً تم إدراجها في سوق دبي المالي وناسداك دبي نحو 484 مليار درهم، حيث أصبحت دبي إحدى الوجهات الرئيسة عالمياً لإدراج الصكوك بقيمة 316 مليار درهم، في حين بلغت نسبة تداول المستثمرين من المؤسسات نحو 58% في عام 2023.



صكوك خضراء

استمع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول أبرز مشاريع اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، ومنها إطلاق صانع السوق (xCube) بقيمة ملياري درهم، وإطلاق تطبيق (xCube) للتداول، وإصدار سندات وصكوك خضراء بقيمة 27 مليار دولار، وإطلاق مؤشر عام جديد لسوق دبي المالي مع « S&P Dow Jones»، إضافة إلى إطلاق برنامج أرصدة الكربون التجريبي، وإطلاق مسرعات الاكتتابات العامة «IPO Accelerator Program» وتنظيم قمّة الاكتتابات العامة الأولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي استضافتها دبي العام الماضي.

واطّلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على نتائج الإدراجات الثمانية التي شهدها سوق دبي المالي خلال عامي 2022 و2023، والتي تأتي ضمن جهود لجنة تطوير أسواق المال والبورصات الرامية إلى مواصلة تطوير قطاع الأسواق المالية ورفدها بالأدوات والحلول المبتكرة بما يعزز من مكانة دبي وتنافسيتها كواحدة من أهم وأكبر المراكز المالية العالمية.

وتضمنت الإدراجات، إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في سوق دبي المالي لتصبح أكبر شركة مدرجة في السوق من حيث القيمة السوقية، وثاني أكبر إدراج في المنطقة، والأكبر على الإطلاق في تاريخ أسواق المال الإماراتية.

واشتمل طرح «ديوا» على بيع 9 مليارات سهم تمثل 18% من رأسمالها المُصدر لتبلغ حصيلة الطرح الإجمالية 22.3 مليار درهم، مع احتفاظ حكومة دبي بحصة تمثل 82% من رأس المال المُصدر للشركة.

كما تم إدراج مجموعة تيكوم عقب النجاح الكبير للطرح الذي شهد أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي.

كما تم إدراج أسهم تعاونية الاتحاد كأول تعاونية استهلاكية في الدولة وقد تجاوز إجمالي قيمة حقوق مساهميها حاجز الثلاثة مليارات درهم، وحققت معدل نمو سنوي تراكمي نسبته 20.5% لصافي الأرباح بين عامي 1984 و2021، في حين بلغ معدل النمو السنوي التراكمي للمبيعات 16.85%.

وشهد سوق دبي المالي إدراج أسهم شركة سالك، الشركة الرائدة في مجال نظم التعرفة المرورية على المستوى الإقليمي والمُشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي.

كما تم إدراج أسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، وشركة تاكسي دبي.

كما شهد سوق دبي المالي إدراج أسهم مجموعة تعليم القابضة، وجمع الطرح العام الأولي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية» التي تم إدراجها في سوق دبي المالي، نحو 770 مليون درهم من خلال بيع 750 مليون سهم بـ 1.03 درهم للسهم الواحد.

كما أعلنت شركة «باركن»، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات مواقف المركبات المدفوعة في دبي، النطاق السعري لأسهمها وبدء فترة الاكتتاب لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي.