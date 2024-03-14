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اقتصاد

"باركن" تستكمل طرحاً أولياً قياسياً والاكتتاب يتجاوز القيمة المستهدفة بـ 165 مرة

"باركن" تستكمل طرحاً أولياً قياسياً والاكتتاب يتجاوز القيمة المستهدفة بـ 165 مرة
14 مارس 2024 11:09

أعلنت شركة باركن، اليوم، عن تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي عند 2.1 درهم للسهم والذي يعتبر عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وذلك عقب انتهاء إعداد سجل أوامر الاكتتاب وهو ما يحقق إجمالي عائدات تبلغ حوالي 1.574 مليار درهم (428.69 مليون دولار) لصندوق دبي للاستثمار (المساهم البائع).

وأكدت الشركة والمساهم البائع، في بيان اليوم، أن حجم الطرح بلغ ما مجموعه 749,700,000 سهم عادي وهو ما يعادل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال "باركن"، ممثلاً أعلى مستوى من الاكتتاب على الإطلاق في سوق دبي المالي.

 

وشهد الطرح إقبالاً استثنائياً حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام حوالي 259 مليار درهم (حوالي 71 مليار دولار) بسعر العرض النهائي، مما يعني تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 165 مرة لجميع الشرائح مجتمعةً بسعر العرض النهائي.

 

وجذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلباً كبيراً من جميع أنحاء العالم لتصل إلى أكثر من 230 مليار درهم (حوالي 63 مليار دولار)، مما يشير إلى زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار حوالي 166 مرة بسعر العرض النهائي.

 

كما شهد طرح المستثمرين الأفراد إقبالاً واسعاً من المستثمرين المحليين حوالي 29 مليار درهم (حوالي 8 مليارات دولار)، مما يشير إلى زيادة تجاوزت حوالي 153 مرة، وتم تلقي ما يقرب من 63 ألف طلب، وهو رقم قياسي للاكتتاب العام في سوق دبي المالي. 

 

ويؤكد الإقبال القوي على الطرح العام مدى جاذبية العرض الاستثماري لشركة "باركن"، كما يعكس الثقة الكبيرة بآفاق النمو طويلة الأمد والبنية التحتية القوية لإمارة دبي.

 

وقال محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة "باركن،بهذه المناسبة : ”يمثل اليوم لحظة مميزة لشركة "باركن"، حيث حصلنا على طلب قياسي من المستثمرين للاكتتاب في أسهمنا، مع تجاوز الاكتتاب العالمي للقيمة المستهدفة بـ 165 مرة. ويعكس هذا النجاح ثقة المستثمرين في نموذج أعمالنا المتميز في فئته، وأدائنا المالي القوي، والدور الذي تلعبه الشركة في دعم النمو الاقتصادي السريع لمدينة دبي".

 

وأضاف آل علي :" من خلال الاكتتاب العام، سنواصل البناء على نجاحاتنا وتسريعها، مما سيساهم في تقديم حلول للنقل سلسة ومستدامة ومبتكرة في جميع أنحاء الإمارة. نحن فخورون بدعم برنامج الخصخصة في دبي ونشارك في التوسع المستمر في سوق دبي المالي. يسعدني أن أرحب بالمستثمرين الجدد في باركن، مؤكداً تفانينا في تقديم قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة لدينا ".

 

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم "باركن" في سوق دبي المالي بتاريخ 21 مارس 2024 تحت الرمز "باركن" ورقم التعريف الدولي AEE01370P249. وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 6.30 مليار درهم ( 1.72 مليار دولار). 

 

المصدر: وام
الطرح العام
الاكتتاب
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