مساهمو «أدنوك للحفر» يوافقون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 358 مليون دولار للعام 2023

أعلنت شركة «أدنوك للحفر ش.م.ع.»، حصولها على موافقة المساهمين على كافة البنود الواردة ضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك توزيع أرباحها النقدية النهائية الجاذبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023، وذلك بقيمة 358 مليون دولار أميركي.

وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»، إن الشركة حققت خلال عام 2023 تقدماً ملحوظاً على صعيد أهدافها الاستراتيجية، وواصلت دعم عملائها في تحقيق أهدافهم، وساهم أداء الشركة المتميّز في مجال الصحة والسلامة والبيئة في تحقيق نتائج قياسية في عام 2023، ويعكس هذا الأداء الجهود الاستثنائية التي تبذلها الكوادر البشرية الموهوبة ذات المهارات العالية، وتفانيها في العمل ضمن بيئة قائمة على التنوّع.

وأضاف:«إن 2024 عام بارز بالنسبة لشركة«أدنوك للحفر»، حيث سيحصل قطاع خدمات الحفر المتكاملة في الشركة على دعم ملحوظ من«Enersol»، شراكتنا الاستراتيجية مع«ألفا ظبي» القابضة، والتي ستسهم في تعزيز جهودنا الرامية إلى تحقيق النمو والكفاءة والقيمة من خلال تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي والرقمنة وحلول التكنولوجيا المتقدمة. وسنواصل هذا العام توسّعنا أكثر فأكثر على مستوى المنطقة، معوّلين بذلك على نجاحنا في دخول سوق المملكة الأردنية الهاشمية، خلال العام الماضي. فلطالما كانت طموحاتنا كبيرة في«أدنوك للحفر»، وإننا نثق تماماً بأنّ 2024 هو العام الذي سنواصل من خلاله تحقيق تلك الطموحات».

ووافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية نهائية لعام 2023 بقيمة 358 مليون دولار أميركي (8.22 فلس للسهم)، وبذلك يرتفع إجمالي الأرباح النقدية الموزّعة للعام 717 مليون دولار أميركي (16.45 فلس للسهم)، أيّ بزيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، مقارنة بأرباح العام 2022. وسيتم دفع توزيعات الأرباح في 3 أبريل 2024 لجميع المساهمين المسجلين، كما في 21 مارس 2024.

وتواصل «أدنوك للحفر» التأكيد على التزامها بسياسة توزيع أرباح تصاعدية، بما يعكس التدفقات النقدية القوية في ظلّ توقّع نمو الأرباح السنوية الموزّعة بنسبة لا تقلّ عن 5% سنوياً على أساس توزيعات الأرباح لكلّ سهم، خلال السنوات الأربع المقبلة (2024 - 2026).

وأطلقت «أدنوك للحفر»، خلال عام 2023 شراكة استراتيجية رائدة مع شركة «ألفا ظبي» القابضة ش.م.ع (ألفا ظبي). ويهدف المشروع المشترك «Enersol» إلى تعزيز شركات حقول النفط وخدمات الطاقة ذات القيمة التراكمية المدعومة بالتكنولوجيا على مستوى العالم، وذلك على صعيد خدمات حقول النفط وسلسلة القيمة ضمن قطاع الطاقة. ويسهم هذا المشروع، الذي تمتلك «أدنوك للحفر» فيه حصة نسبتها 51%، استراتيجية الشركة الاستثمارية والتوسّعية عبر ضخّ استثمار مشترك بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار أميركي.

تجدر الإشارة إلى أنّ مشروع «Enersol» المشترك تم تمكينه للاستثمار في العديد من الشركات ودَعَمَ إيجاد منظومة قابلة للتطوير من شأنها أن تسهم في تعزيز قيمة الشركة في السوق وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وستكون القدرة على دعم أهداف التحوّل المنشود، ضمن قطاع الطاقة العالمي، وتحقيق أهداف الحياد المناخي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات بمثابة الركيزة الأساسية لاتخاذ قرارات الاستثمار الفردية.

وتسعى «أدنوك للحفر»، خلال العام 2024 إلى مواصلة تنمية عدد الحفارات المتخصصة بتقديم خدمات حفر متكاملة، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الحفارات ضمن الأسطول إلى 142 حفارة.

وستستخدم كلّ حفارة من الحفارات المتقدمة الإضافية التي ستنضم إلى الأسطول تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة، التي بدورها ستعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الإيرادات الإجمالية للشركة.

ومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع خدمات حقول النفط نمواً مستمراً ملحوظاً، بينما تواصل الشركة تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكنولوجيا المتقدمة لعملائها، وتحقيق قيمة إضافية من كلّ بئر تقوم بتسليمها.

وحقّقت «أدنوك للحفر» في عام 2023 تقدّماً ملحوظاً على صعيد استراتيجيتها للنمو الدولي، وذلك عبر تشغيل أول حفارة خارج دولة الإمارات على الإطلاق.

فقد وقعت الشركة أول عقودها الدولية لتنفيذ حملة خدمات حفر متكاملة لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، علماً بأنّها تواصل اليوم المشاركة بشكل فعال في مناقصات للحصول على المزيد من العقود في الأردن.

وبالإضافة إلى أعمالها القائمة حالياً في الأردن، تطمح «أدنوك للحفر» إلى اغتنام المزيد من فرص النمو المتاحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتملك أبوظبي ما يُقدر بحوالي 22 مليار برميل من موارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخراج، فضلاً عن 160 تريليون قدم مكعّب قياسي من موارد الغاز غير التقليدية القابلة للاستخراج.

ويُعدّ ذلك بمثابة فرصة استثنائية لشركة «أدنوك للحفر»، حيث تطمح إلى التركيز على هذا القطاع باعتباره قطاعاً رئيساً لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل.

وبعد تحقيقها نتائج مالية قوية لعام 2023، أعلنت شركة «أدنوك للحفر» عن تطلعاتها لعام 2024 وتوجيهاتها في المدى المتوسط، مؤكدة مواصلة التزامها بتحقيق نمو إضافي.

وتتوقّع الشركة أن يبلغ إجمالي عدد الحفارات التي تملكها 142 حفارة بحلول نهاية عام 2024، بما في ذلك الحفارات الأربعة الجديدة المتاحة للإيجار بغرض التملّك.

كما تتوقع الشركة أن تتراوح إيراداتها الإجمالية بين 3.60 - 3.80 مليار دولار أميركي وأرباحها الإجمالية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 1.70 - 1.90 مليار دولار، مع هامش يتراوح بين 48% - 50%، وأرباح صافية تتراوح بين 1.05 - 1.25 مليار دولار مع هامش يتراوح بين 30% - 33%.

وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع «أدنوك للحفر» أن تتراوح قيمة النفقات الرأسمالية بين 0.75 - 0.95 مليار دولار، مع الإبقاء على نسبة الرافعة المالية «صافي الدين/ الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء» دون الضعف في عام 2024، باستثناء عمليات الدمج والاستحواذ الأساسية.