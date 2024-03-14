عمومية «ملتيبلاي» تحدد المجالات الاستراتيجية لمواصلة النمو خلال العام 2024

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت مجموعة ملتیبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية اجتماع الجمعية العمومية، والذي استعرض النمو القوي لأعمال المجموعة، خلال العام 2023، والأداء الإيجابي لأنشطتها الاستثمارية. وناقشت الجمعية العمومية الوضع المالي للشركة، وخططها الرامية لتوسيع محفظتها الاستثمارية، بالإضافة إلى استراتيجياتها الاستثمارية عبر ذراعيها الاستثماريين: «ملتيبلاي» و«ملتبلاي+»، والتزامها بتحقيق تأثير إيجابي مباشر على الاقتصاد والمجتمع في دولة الإمارات. كما حددت المجموعة أيضاً أولويات ومجالات الأعمال الاستراتيجية التي ستقود مسيرة نمو وازدهار أعمال المجموعة، خلال العام 2024.

وقال أندريه صايغ، رئيس مجلس الإدارة في مجموعة ملتيبلاي، «شهدت أعمال مجموعة ملتيبلاي أداءً حافلاً بالإنجازات خلال العام 2023، حيث ارتفع صافي الأرباح التشغيلية، كما ارتفعت إيرادات الشركات التابعة بنسبة 15%، وذلك نتيجة تنوع محفظة شركاتنا وتركيزها على التعاون والتآزر لزيادة الإيرادات وتحسين التكلفة. وأكد أن هذه العوامل المتنوعة إلى جانب الأداء المتميز، تعكس المكانة القوية للمجموعة، وتؤكد تركيزها القوي على المسار المستقبلي، ومواصلة الاستثمارات الاستراتيجية القادرة على المساهمة بإيجابية في مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، منوهاً بأن اقتران القوة المالية للمجموعة بالكفاءة والمرونة والخبرة العالية التي تمتاز بها فرق الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية، سيمكن المجموعة من مواصلة مسيرة النمو القوي لأعمالها خلال العام 2024 وما بعده».

وسجلت مجموعة ملتيبلاي، خلال العام 2023 أرباحاً صافية بلغت 1.1 مليار درهم بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة، وهو ما يعادل 2.4 ضعف النمو الذي حققته المجموعة في العام السابق. وجاء النمو القوي في الأرباح الأساسية نتيجة قوة الأداء التشغيلي، وارتفاع إيرادات الاستثمار، إلى جانب زيادة حصة الأرباح من مشروع «كاليون» المشترك للطاقة النظيفة. وبلغ صافي الأرباح المعلن، بما في ذلك التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة نتيجة تقلبات السوق 552 مليون درهم.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار درهم، ما يعكس قوة استراتيجية بناء القطاعات للمجموعة. وجاء هذا الأداء القوي مدعوماً بالنمو عبر قطاعاتها الاستراتيجية الأربعة (+5% على أساس سنوي)، ونتيجة دمج شركة «ميديا 247» تحت قطاع الإعلام، ودمج كل من شركة «فيزيو»، وشركة «ذا جوس سبا آند صالون» تحت قطاع اللياقة الصحية والجمال.

ومن جانبها، علّقت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتیبلاي:«انصبّ تركيزنا خلال العام 2023 على بناء قطاعات الأعمال، وإضافة خدمات جديدة، وعملنا على تحديد أوجه التعاون والتآزر عبر محفظة أعمالنا، وقد أثمرت هذه الجهود عن تحقيق نمو قوي لأعمال الشركات التابعة لنا، وانعكست إيجاباً على أرباحنا للعام 2023 بأكمله، حيث سجلت المجموعة صافي أرباح بلغ 1.1 مليار درهم بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة، وهو أكثر من ضعف النمو الذي حققته أعمالنا في العام السابق. وقالت إنه انطلاقاً من مسؤوليتنا بالحفاظ على قوة ميزانيتنا العمومية وميزانيات شركاتنا، نؤكد التزامنا مواصلة العمل على تنمية أعمال الشركات التابعة لنا، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات والهوامش، مع الاستمرار في تحديد الفرص الاستثمارية المولدة للإيرادات النقدية، وإعداد قطاع الإعلام لدينا لطرح أسهمه للاكتتاب العام».

وتضمنت بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية مراجعة واعتماد تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط المجموعة ومكانتها المالية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من التزاماتهم عن السنة المالية، إلى جانب تعيين شركة تدقيق حسابات الشركة للسنة المالية الحالية.