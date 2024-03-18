ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة

ديرفيلدز مول، وجهة التسوق الرائدة في أبوظبي، يُحيي ليالي رمضان بأفضل طريقة، وذلك من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية والأنشطة الثقافية التي تستمر طوال الشهر المبارك، بالإضافة إلى العروض الرائعة.

الكثير من المفاجآت الرائعة بانتظاركم، بداية من المنتجات الحصرية، الفعاليات الترفيهية، وصولاً للأنشطة العائلية. بالإضافة إلى التعاون مع أفضل العلامات التجارية لتقديم مجموعة من العروض والتخفيضات التي لا تفوت، الأمر الذي يجعل من ليالي رمضان في ديرفيلدز مول استثنائية حقاً.



تسوّق، تناول الطعام، اربح!



يمكنكم الاستمتاع بتجارب التسوق وتناول الطعام مع فرص ربح رائعة، وذلك في حديقة ديرفيلدز مول في الفترة من 8 مارس إلى 14 أبريل 2024. حيث سيحظى المتسوقين بفرص الدخول في السحب وربح سيارة جي إم سي أكاديا من بن حموده للسيارات، وذلك عند التسوق بقيمة 200 درهم أو أكثر داخل متاجر المول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين مضاعفة فرصهم في الربح 3 مرات عند تناول الطعام في مطاعم المول في الإفطار أو السحور. ومن المقرر أن يتم إجراء السحب في 15 أبريل 2024 الساعة 5:00 مساءً.

يُذكر أن ديرفيلدز مول تعاون مع شركة بن حموده للسيارات، الموزع الرائد لسيارات شفروليه وجي إم سي من جنرال موتورز في إمارة أبوظبي، وذلك لتقديم سيارة جي إم سي أكاديا كجائزة كبرى.



مشاركة فرحة رمضان



وفي هذه المناسبة، صرح مدير عام ديرفيلدز مول، السيد نبيل السكوتي، قائلاً "في ديرفيلدز مول، لدينا إيمانًا راسخًا بأن رمضان هو شهر الوحدة والتجمعات والأجواء المثالية للعائلات والأصدقاء، وعليه فنحن متحمسون تمامًا لتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتجارب المميزة لجميع الفئات العمرية". واختتم حديثه قائلاً "هدفنا هو جعل التجارب الرمضانية في المول لا تُنسى وأن يجتمع جميع الأفراد العائلة والأصدقاء سوياً في أجواء مثالية".



تجارب رمضانية مثالية لجميع أفراد العائلة



وتتميز ليالي رمضان في ديرفيلدز مول بالعديد من الأنشطة الحصرية، والتي تبدأ من أول أيام رمضان وحتى 3 أيام عيد الفطر المبارك. وذلك يوميًا من الساعة 8:00 مساءً إلى الساعة 12:00 صباحًا. ويمكن لجميع الزوار الاستمتاع بالفعاليات الرمضانية الرائعة من خلال مناطق الأطفال والحديقة، والأجواء التراثية من خلال اللقيمات والرسم بالحناء والمجالس التقليدية.

ليس هذا فحسب، لديكم الفرصة لمقابلة شخصيات مسلسل الرسوم المتحركة الإماراتي الشهير "فريج"، وذلك في أيام 20 مارس و6 أبريل، حيث سترحب شخصيات فريج بالزوار، مما يُعزز من روعة الأجواء في ديرفيلدز مول.



عروض "فريج" المباشرة خلال عيد الفطر المبارك



وتستمر الفعاليات المميزة من أول أيام عيد الفطر حتى ثالث أيام العيد، حيث لديكم الفرصة لحضور الفعاليات المباشرة لشخصيات فريج ومقابلة السيدات الأربع بالإضافة إلى عبود، الصبي الصغير. وذلك في الطابق الثاني بالمول.

لا تفوتكم أجواء وفعاليات حديقة ديرفيلدز مول، واستعدوا للاستمتاع بأفضل ليالي رمضان مع عائلاتكم وأصدقائكم!





حول ديرفيلدز مول

يُعد ديرفيلدز مول أحد أشهر مولات أبوظبي وأكثرها استقطابًا للزوّار، حيث القيمة الحقيقة مقابل المال سواء للمقيمين أو للسياح. ويتميز بموقع استراتيجي بين منطقتي الشهامة والباهية عند مدخل أبوظبي – طريق أبوظبي السريع (E11) على مسافة قريبة من مدينة خليفة وشاطئ الراحة وقرية هيدرا ومناطق الريف السكنية. ويُقدم المول مجموعة متنوعة من تجارب السوّق والترفيه العائلي.

ويضم أكثر من 250 متجر، والعديد من العلامات التجارية المعروفة والتي تشمل: أديداس أوتليت، كيكو ميلانو، هومز آر أس، بان هوم، هوم بوكس، كاردوتشي ميلانو، رويال سينما، سكيتشرز، كروكس، سنتربوينت، ماكس، كارفور.

إلى جانب حديقة المول الخارجية والتي تضم العديد من الأنشطة الترفيهية العائلية وتجارب تناول الطعام الرائعة، كما يتميز المول بضم العديد من المطاعم ذات النكهات الخيالية وخيارات الطعام المتنوعة، بما في ذلك: أوتانتيك، تشيليز، لابريوش، زمن بيروت، قصر الهند، أوف ذا هوك، بورصة كباب، ستاربكس، بول باباروتي، مقهى بي كيه، وبيتزا هت، مطعم ومقهى تري بيان والمزيد.

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