9.6 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية



حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استمرت مكاسب أسواق الأسهم المحلية أمس، لتربح القيمة السوقية للأسهم 9.6 مليار درهم بعد ارتفاع القيمة السوقية لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 4.338 مليار درهم إلى 2.874 تريليون درهم، وكذا القيمة السوقية لأسهم دبي بمقدار 5.3 مليار درهم إلى 726.833 مليار درهم.

وصاحب ذلك ارتفاع قيمة التداولات الإجمالية إلى نحو 1.62 مليار درهم حيث تزامن ذلك مع عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية لتكون المحصلة صافي شراء بواقع 170.15 مليون و114.24 مليون درهم على التوالي.



وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على ارتفاع بمقدار 11.25 نقطة وبنسبة 0.122% عند مستوى 9255.06 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.153 مليار درهم، شملت ما يزيد على 276.203 مليون سهم عبر 16307 صفقات. وارتفعت أسهم 29 شركة من أصل 70 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 29 شركة، وبقيت أسهم 12 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 199.44 مليون درهم، وتلاه سهم «ألفاظبي القابضة» بقيمة 96.43 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة 78.18 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 34 مليون سهم، وتلاه سهم «دانة غاز» بتداول 29.83 مليون سهم، ثم «كيو القابضة» بنحو 25.5 مليون سهم.

وتصدرت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً «بالمز الرياضية» بنسبة 13.1% ليغلق عند 14.68 درهم.، تلاه «الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية» بنسبة 9.82% ليغلق عند 0.615 درهم، و«أدنوك للحفر» بنسبة 4.57% ليغلق عند 4.12 درهم، و«أغذية» بنسبة 3.6% ليغلق عند 5.75 درهم.

وفي المقابل تصدر قائمة الأسهم المنخفضة «صناعات إسمنت الفجيرة» بنسبة 10% إلى 0.315 درهم، وتلاه «الصير للمعدات والتوريدات البحرية» بنسبة 3.77% إلى 5.36 درهم، و«شيميرا ستاندرد أند بورز - تركيا» بنسبة 3.63% ليغلق عند 5.57 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 456.188 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 363.555 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 92.63 مليون درهم كمحصلة «شراء». وجاءت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 11.2 مليون درهم، والخليجيين (شراءً) بقيمة 7.11 مليون درهم، في حين كانت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 97.2 مليون درهم.



وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي مرتفعاً أمس بمقدار 31.1 نقطة وبنسبة 0.73% عند مستوى 4290.34 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 18 شركة، مقابل انخفاض أسهم 14 شركة وثبات أسهم 6 شركات من بين 38 شركة متداولة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 472.88 مليون درهم، بعد التعامل على 227.44 مليون سهم، من خلال تنفيذ 9191 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «جي إف إتش المالية» بقيمة تداولات 121.62 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بقيمة 69.15 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة 53.14 مليون درهم. فيما جاء «جي إف إتش المالية» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 112.91 مليون سهم، وتلاه «ديار للتطوير» بتداول 17.41 مليون سهم، ثم «الاتحاد العقارية» بتداول 15.09 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «إعمار للتطوير » بنسبة 2.38% ليغلق عند 8.6 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 0.6% ليغلق عند 8.26 درهم و«ديار للتطوير» بنسبة 2.75% إلى 0.783 درهم و«سالك» بنسبة 1.98% ليغلق عند 3.6 درهم، ثم «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.27% إلى 0.361 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2% إلى 17.55 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 326.58 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 249.063 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 77.52مليون درهم كمحصلة «شراء».

وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 914.097 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 886.987 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 27.11 مليون درهم. وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 87.13 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 327.47 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 240.339 مليون درهم.