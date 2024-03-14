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اقتصاد

مذكرة تفاهم بين «الياه سات» و«إي آند الإمارات»

مذكرة تفاهم بين «الياه سات» و«إي آند الإمارات»
14 مارس 2024 17:23

 

دبي (الاتحاد)
وقعت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، مذكرة تفاهم مع شركة إي آند الإمارات.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستصبح إي آند الإمارات أول مشغل اتصالات يتعاون مع شركة «الياه سات» في إطار استراتيجية الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D).
ويشمل التعاون تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع المتعلقة بالاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية لتمكين مستخدمي الهواتف الذكية من الاستفادة من القدرات المتفوقة لتقنيات الفضاء في إجراء المكالمات الصوتية والرسائل النصية واستخدام البيانات.
وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»: يسعدنا الإعلان عن مذكرة التفاهم مع إي آند الإمارات، مشغل الاتصالات العالمي الرائد، حيث تعد هذه الاتفاقية واحدة من مجموعة اتفاقيات نعمل على إتمامها مع اللاعبين الرئيسيين في القطاع كجزء من استراتيجية «الياه سات» للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D)، إلى جانب فتح باب الحوار حول العديد من المجالات التي نسعى إلى التعاون فيها مستقبلاً، والتي تتضمن تطوير استراتيجيتنا الطموحة للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D) - Project SKY التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
ومن جانبه قال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الإمارات»: تفتح هذه الشراكة مع الياه سات حقبة جديدة من الاتصال العالمي. وتعتز إي آند الإمارات بأن تكون أول مشغل اتصالات ينضم إلى استراتيجية «الياه سات» للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D)، إلى جانب تسخير قدراتنا الشبكية المتطورة لتعزيز مرونة الاتصال في أي وقت ومكان، كما تعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو سد الفجوة الرقمية وتحقيق رؤيتنا المشتركة في الارتقاء بمستقبل قطاع الاتصالات نحو آفاقٍ جديدة.

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