«دبي التجاري العالمي» يستقبل 2,47 مليون زائر ومشارك خلال 2023 بنمو 25%



دبي (الاتحاد)

استقبل مركز دبي التجاري العالمي، الرائد في صناعة المعارض والمؤتمرات، 2.47 مليون زائر ومشارك في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 25% في عدد الزيارات، مقارنة بالعام 2022، وفق النتائج السنوية التي أعلنها المركز أمس، محققا أداء استثنائياً خلال العام الماضي، والذي يسلط الضوء على النمو الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده دبي، ومكانتها كمنصة عالمية قوية لتمكين الأعمال، وتعزيز التجارة.

وبحسب تقرير النتائج السنوية، جاء هذا النمو مدفوعاً بالزخم في عدد فعّاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والفعّاليات التجارية والاستهلاكية، والتي بلغت 301 فعالية، ليعكس بذلك ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 23% على أساس سنوي، ويقدم رؤية مشرقة لمستقبل دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والتجارة.

وقال التقرير: تؤكد الزيادة الملحوظة في عدد الزوار، قوة وتنوع أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي، حيث ضمت 107 معارض ومؤتمرات خاصة بالجمعيات العالمية، والعديد من القطاعات الحيوية، واستقطبت هذه الفعاليات مجتمعة 1.56 مليون مشارك، محققةً زيادة كبيرة بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق.

وشارك في تلك الفعاليات أكثر من 722,000 مشارك دولي، لتحقق بذلك نمواً غير مسبوق بنسبة 60% على أساس سنوي. وشهدت هذه الفعاليات والمعارض الرائدة مشاركة 53,789 شركة عارضة، أي زيادة بنسبة 45% عن العام الماضي.

وتابع التقرير: بلغت نسبة الشركات العالمية المشاركة 78% من إجمالي الشركات المشاركة، وعددها 41,864 شركة، وهي نسبة غير مسبوقة.

وقد تم تنويع محتوى أجندة الفعاليات المميزة لمركز دبي التجاري العالمي عبر عدد الفعاليات الاستهلاكية والترفيهية خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى 35 فعالية ترفيهية ومباشرة استقطبت جميعها أكثر من 850,000 زائر.

من جهته قال هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، إن محفظة المعارض والفعاليات المتنوعة في مركز دبي التجاري العالمي، تواصل تحقيق المزيد من النجاحات بشكل متزايد، وتؤكد النتائج قوة ومتانة اقتصاد الإمارة المزدهر، لافتاً إلى أن العام الماضي شهد زخماً استثنائياً في منظومة الأعمال والتجارة بأسرها، مدعومة بالدور الرائد الذي يلعبه مركز دبي التجاري العالمي على الساحة الدولية، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لحكومة دبي لعام 2033.

وعزز مركز دبي التجاري العالمي مكانته كوجهة مفضلة مع إدراج 33 فعالية جديدة إلى أجندة فعالياته، تضمنت 17 معرضاً و7 مؤتمرات و9 مؤتمرات تخصصية لجمعيات دولية، وشارك في هذه الفعاليات نحو 95,000 مشارك، وأكثر من 2,000 شركة عارضة.

ومن بين أبرز تلك الفعاليات معرض عالم القهوة دبي، والقمة الشرطية العالمية، ومؤتمر الاتحاد العالمي لجمعيات الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق (إيفوس) 2023، ومعرض ومؤتمر سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط، ومعرض آسيا للأمومة والطفولة.

كما واصل مركز دبي التجاري العالمي، خلال عام 2023 التأكيد على قدراته وإمكاناته لتلبية متطلبات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي عبر مجموعة من القطاعات التي شهدت أداءً مميزاً، ومنها قطاع الرعاية الصحية والطب والعلوم، والأغذية والمشروبات، والضيافة، والتكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية، والترفيه والسفر، والنقل والطاقة والبيئة.