«تريندز» ينظم ندوة حول «الاقتصاد الصيني في مرحلة الازدهار»

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالتعاون والشراكة مع المكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام، ندوة بعنوان «الاقتصاد الصيني في مرحلة الازدهار»، وذلك مساء يوم الثلاثاء 19 مارس 2024، في قاعة المؤتمرات بمركز تريندز في أبوظبي.

وتجمع الندوة سفراء وخبراء وباحثين من دولة الإمارات والصين، لمناقشة عدة محاور، يتصل الأول بالنموذج الصيني في التنمية، حيث سيتطرق إلى السمات والفرص، إضافة إلى مبادرة الحزام والطريق، ومساعي الصين لعلاقات اقتصادية دولية متوازنة، فيما يتناول المحور الثاني دور الإعلام في تعزيز العلاقات الصينية - الخليجية، ودور الإعلام كرافد للدبلوماسية العامة وتعزيز العلاقات بين الدول، ودوره في تعزيز العلاقات الإيجابية بين الصين ودولة الإمارات، وأهمية تعزيز التعاون الإعلامي الإماراتي-الصيني.

ويسلط المحور الثالث الضوء على فرص التعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين، متناولاً مؤشرات ازدهار التجارة والاستثمارات البينية الإماراتية-الصينية، إضافة إلى دور القطاع الخاص في تعميق العلاقات الإماراتية-الصينية.

وسيركز المحور الرابع على الاتجاهات المستقبلية للنمو الصيني وتأثيراتها عالمياً، مستعرضاً مقومات النمو الصيني في عصر التنافس الاقتصادي الدولي، ومستقبل مبادرة الحزام والطريق وتأثيراتها التنموية عالمياً، والصين وبريكس، وقيادة التنافس العالمي.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: «الندوة تأتي في إطار تفعيل الشراكة مع مجموعة الصين للإعلام، وحرصاً من المركز على تعزيز الحوار والنقاش حول القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك».