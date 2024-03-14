الجمعة 15 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«تريندز» ينظم ندوة حول «الاقتصاد الصيني في مرحلة الازدهار»

«تريندز» ينظم ندوة حول «الاقتصاد الصيني في مرحلة الازدهار»
15 مارس 2024 02:37

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«تريندز» ووفد كوري يبحثان تعزيز التعاون البحثي
«مسجد زايد» في نينغشيا.. تحفة معمارية

ينظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالتعاون والشراكة مع المكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام، ندوة بعنوان «الاقتصاد الصيني في مرحلة الازدهار»، وذلك مساء يوم الثلاثاء 19 مارس 2024، في قاعة المؤتمرات بمركز تريندز في أبوظبي.
وتجمع الندوة سفراء وخبراء وباحثين من دولة الإمارات والصين، لمناقشة عدة محاور، يتصل الأول بالنموذج الصيني في التنمية، حيث سيتطرق إلى السمات والفرص، إضافة إلى مبادرة الحزام والطريق، ومساعي الصين لعلاقات اقتصادية دولية متوازنة، فيما يتناول المحور الثاني دور الإعلام في تعزيز العلاقات الصينية - الخليجية، ودور الإعلام كرافد للدبلوماسية العامة وتعزيز العلاقات بين الدول، ودوره في تعزيز العلاقات الإيجابية بين الصين ودولة الإمارات، وأهمية تعزيز التعاون الإعلامي الإماراتي-الصيني.
ويسلط المحور الثالث الضوء على فرص التعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين، متناولاً مؤشرات ازدهار التجارة والاستثمارات البينية الإماراتية-الصينية، إضافة إلى دور القطاع الخاص في تعميق العلاقات الإماراتية-الصينية.
وسيركز المحور الرابع على الاتجاهات المستقبلية للنمو الصيني وتأثيراتها عالمياً، مستعرضاً مقومات النمو الصيني في عصر التنافس الاقتصادي الدولي، ومستقبل مبادرة الحزام والطريق وتأثيراتها التنموية عالمياً، والصين وبريكس، وقيادة التنافس العالمي.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: «الندوة تأتي في إطار تفعيل الشراكة مع مجموعة الصين للإعلام، وحرصاً من المركز على تعزيز الحوار والنقاش حول القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك».

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الصين
مركز تريندز
تريندز
الاقتصاد الصيني
آخر الأخبار
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اقتصاد
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
14 مارس 2024
رئيس الدولة: بناء الإنسان القادر على صنع الفارق في مسيرتنا التنموية يبدأ من الطفولة
علوم الدار
رئيس الدولة: بناء الإنسان القادر على صنع الفارق في مسيرتنا التنموية يبدأ من الطفولة
اليوم 10:10
مبابي يفتقد «المعايير الأولمبية» في «باريس 2024»!
الرياضة
مبابي يفتقد «المعايير الأولمبية» في «باريس 2024»!
اليوم 09:34
16 فريقاً يدشنون «البادل» بـ «عجمان الرياضية»
الرياضة
16 فريقاً يدشنون «البادل» بـ «عجمان الرياضية»
اليوم 09:31
ليفربول.. «11-2»!
الرياضة
ليفربول.. «11-2»!
اليوم 09:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©