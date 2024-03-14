%6.6 ارتفاع عوائد «موانئ دبي العالمية» خلال 2023

دبي (الاتحاد)

ارتفعت عوائد مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، خلال العام 2023، بنسبة 6.6% إلى 18.25 مليار دولار، وارتفعت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.9% إلى 5.108 مليار دولار.

وجاء نمو العوائد مدعوماً بنتائج الأحواض الجافة العالمية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: كان لتركيزنا الاستراتيجي على الشحنات ذات هامش الربح المرتفع، وحلول سلاسل التوريد المتكاملة، والتحسين المستمر لعامل التكلفة، دور محوري في تحقيق هذه النتائج.