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اقتصاد

%6.6 ارتفاع عوائد «موانئ دبي العالمية» خلال 2023

%6.6 ارتفاع عوائد «موانئ دبي العالمية» خلال 2023
15 مارس 2024 02:37

دبي (الاتحاد)

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ارتفعت عوائد مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، خلال العام 2023، بنسبة 6.6% إلى 18.25 مليار دولار، وارتفعت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.9% إلى 5.108 مليار دولار.
وجاء نمو العوائد مدعوماً بنتائج الأحواض الجافة العالمية.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: كان لتركيزنا الاستراتيجي على الشحنات ذات هامش الربح المرتفع، وحلول سلاسل التوريد المتكاملة، والتحسين المستمر لعامل التكلفة، دور محوري في تحقيق هذه النتائج.

سلطان أحمد بن سليم
دبي
موانئ دبي العالمية
الإمارات
موانئ دبي
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