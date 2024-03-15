«دو» و«سامسونج» توقّعان اتفاقية تعاون

دبي (الاتحاد)

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، توقيعها اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة سامسونج تستهدف توسيع آفاق الشراكة بين الجانبين في قطاعات الأعمال والخدمات والمنتجات الموجّهة للمستهلكين الأفراد والشركات.

وجاء ذلك، في إطار الجهود التي تبذلها كلا الشركتين لتزويد العملاء من المؤسسات والأفراد بخدمات ومنتجات وأجهزة مبتكرة، لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر الرقمي.

وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: سيمكننا هذا التعاون من تزويد عملائنا بمجموعة واسعة ومتنوعة من أحدث الخدمات والابتكارات والأجهزة التكنولوجية المتطورة، وهذه الشراكة ستسهم في دعم أهدافنا وتطلعاتنا للمرحلة القادمة، نظراً للإمكانات والموارد التي تمتلكها كل من دو وسامسونج، بما يسهم في تمكين عملائنا وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم المتطورة.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستوحّد دو وسامسونج جهودهما لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات الرقمية التي تقدمها سامسونج، مثل برنامج خدمات الصيانة «سامسونج كير بلس» وغيرها، وتعزيز حضورها عبر قنوات البيع بالتجزئة والمنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف المتحرك، بما يضمن توفير تجارب متميزة وشاملة للعملاء من الأفراد والشركات.

من جهته، قال فادي أبو شمط، رئيس مجموعة الهواتف المحمولة في سامسونج جلف للإلكترونيات: يعكس هذا التعاون الاستراتيجي مع دو التزامنا المستمر بتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة لعملائنا، وستمكننا هذه الشراكة من توسيع نطاق وصول منتجاتنا وخدماتنا الرقمية عالية الجودة إلى شريحة أوسع من المستهلكين، بما يعزز حضورنا في سوق دولة الإمارات.