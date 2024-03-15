بنك الفجيرة الوطني يطلق حملة لتعزيز الثقافة المالية

الفجيرة (الاتحاد)

نظم بنك الفجيرة الوطني أول زيارة إلى مدرسة ثانوية في إطار برنامجه الجديد الرامي إلى تعزيز الثقافية المالية بين طلاب دولة الإمارات الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 سنة.

وأقيمت الجلسة على مدار نصف يوم في مدرسة جيمس وينشستر في الفجيرة، وساهمت في تزويد الطلاب الحاضرين بالمعلومات الكافية حول التحديات المالية المختلفة، وتوجيههم لاتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً. كما اكتسب الطلاب المشاركون، والبالغ عددهم 50 طالباً، معرفة واسعة حول آليات التمويل الشخصي، وتعمقت الجلسة في العديد من المفاهيم، بما فيها الادخار والقروض وبطاقات الائتمان وتحديد الميزانيات.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: يلتزم بنك الفجيرة الوطني بدعم عملائه وأفراد المجتمع في حياتهم المتعلقة بالجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى مساعدتهم على اتخاذ القرارات المالية الصحيحة من أجل تحقيق أهدافهم المالية، وينسجم البرنامج الذي أطلقناه اليوم بشكل مثالي مع منهجيتنا الاستراتيجية ورؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وأتوجه بجزيل الشكر لشركة كيه إف آي جلوبال على تعاونهم معنا، ونتطلع إلى إطلاق البرنامج في أنحاء الدولة.

وقالت مارلين إل. بينتو، مؤسسة كيه إف آي جلوبال: تعاونت كيه إف آي جلوبال مع بنك الفجيرة الوطني، انطلاقاً من مكانتها الرائدة كمزود للتعليم المالي في دولة الإمارات، لتوفير هذا التعليم الضروري للطلبة اليافعين، وأثق بأهمية علاقات التعاون المميزة، وأتطلع لرؤية الإمكانات الكبيرة والتأثير الإيجابي الذي سيتركه هذا التعاون في حياة الجيل القادم.