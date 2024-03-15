13.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تحسن أداء أسواق الأسهم المحلية بشكل لافت خلال الأسبوع الماضي لتحقق قفزات إيجابية عدة أهمها تحقيق مكاسب سوقية جاوزت 13.5 مليار درهم موزعة بواقع 9.53 مليار درهم لسوق العاصمة و4 مليارات درهم لسوق دبي المالي.

وشهدت الأسواق قفزة في السيولة لتبلغ قيمة التداولات الإجمالية 8.12 مليار درهم مقابل نحو 6 مليارات في الأسبوع السابق.

كما شهدت الأسواق زيادة ملحوظة في تعاملات شراء الأجانب والمؤسسات المالية حيث بلغت محصلة تعاملاتهم صافي شراء بقيمة 418.5 مليون درهم و353.49 مليون درهم على التوالي.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب الإجمالية مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 257.51 مليون درهم، وصافي (شراء) 58.782 مليون سهم بعد استحواذهم على 37.44% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 37.2% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب بشراء 450.272 مليون سهم بقيمة 2.093 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا 391.49 مليون سهم بقيمة 1.836 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 30.18 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 77.1 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 211.95 مليون درهم. وفي ما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات شراء المستثمرين المؤسساتيين بلغت 4.445 مليار درهم بعد شراء 768.207 مليون سهم، مقارنة بنحو 4.27 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 789.963 مليون سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (شراء) بقيمة 174.6 مليون درهم وصافي (بيع) 21.756 مليون سهم.

وقام المستثمرون الأفراد بشراء 363.162 مليون سهم بقيمة تتجاوز 802.137 مليون درهم، وباعوا 341.405 مليون سهم بقيمة 976.74 مليون درهم لتكون المحصلة صافي (بيع) بقيمة 174.609 مليون درهم وصافي (شراء) لعدد 21.75 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض نسبته 0.14% ليخسر 13.1 نقطة ، ويغلق عند مستوى 9221.37 نقطة، مقارنة مع 9234.47 نقطة بنهاية الأسبوع السابق وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9255.06 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9188.28 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار 32 شركة، فيما أغلقت 38 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 75 ألفاً و817 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.131 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 5.247 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 9.532 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.864 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.855 تريليون درهم.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.295 مليار درهم لتشكل ما يقارب 45% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.134 مليار درهم لتشكل ما نسبته 39.48% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 161 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.253 مليار درهم تشكل ما نسبته 78.42% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.074 مليار درهم لتشكل ما نسبته 72.2% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 178.88 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وزادت تعاملات بيع الأفراد في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتعاملات الشراء، حيث بلغت 798.926 مليون درهم مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 620.045 مليون درهم لتكون المحصلة صافي (بيع) بنحو 178.88 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض بنحو 9.4 نقطة عند مستوى 4262.48 نقطة يوم أمس مقارنة مع 4253.08 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 4 مليارات درهم لتبلغ 724.215 مليار درهم مقارنة بنحو 720.191 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 2.873 مليار درهم بعد تداول 1.08 مليار سهم خلال 41 ألفاً و238 صفقة.



تداولات الإماراتيين

استحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 62.56% من قيمة التداولات و62.8% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3.153 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.411 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 257.517 مليون درهم وصافي (بيع) لنحو 58.78 مليون سهم.

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.578 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.739 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 161 مليون درهم.