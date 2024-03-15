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اقتصاد

«كهرباء دبي» تعزز تعاونها مع «سيسكو»

سعيد الطاير خلال اللقاء (من المصدر)
16 مارس 2024 02:08

دبي (الاتحاد)

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيعاً من شركة «سيسكو»، برئاسة أوليفر توزيك، رئيس الشركة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الكبرى لتبادل أفضل التجارب والممارسات والاطلاع على آخر المستجدات في قطاع تقنية المعلومات .
حضر الاجتماع، المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو).
ورحب معالي سعيد محمد الطاير بوفد «سيسكو» مستعرضاً جهود الهيئة ومشاريعها ومبادراتها الهادفة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التحول الرقمي الذكي في دبي، حيث تضطلع الهيئة بدور بارز في تعزيز خدماتها الذكية من خلال تطوير خدمات متميزة تطابق أفضل الممارسات العالمية، وتواكب التطور المستمر والاحتياجات المتزايدة للمواطنين والمقيمين في إمارة دبي، عبر توظيف وتعزيز الابتكار والتقنيات المتطورة، لتطوير بنيتها التحتية الرقمية.
وتطرق معالي الطاير لمسيرة التطوير في الهيئة لتسهم في جعل دبي ضمن أفضل 10 اقتصادات رقمية عالمياً وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية (D33). من جهته، اطلع معالي الطاير من وفد شركة «سيسكو» على آخر الخدمات والحلول التي تقدمها في مجال التحول الرقمي، حيث يتعاون مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، التابع لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي مع شركة «سيسكو»، لتعزيز قطاع حلول التحول الرقمي في الإمارات.

هيئة كهرباء ومياه دبي
الإمارات
دبي
سيسكو
سعيد الطاير
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