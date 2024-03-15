وكالات السيارات تضاعف «عروض رمضان» لتجاوز ارتفاع الأسعار

يوسف العربي (أبوظبي)

ضاعفت وكالات بيع سيارات في الإمارات القيمة المضافة على عروضها الرمضانية لهذا العام، لتتجاوز تحديات الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة على المستويين العالمي والمحلي، والذي تراوح بين 10 و20%.

وطرحت وكالات البيع باقات تشمل امتيازات مختلفة منها تخفيض أسعار الشراء أو تسهيل خطط السداد والأقساط الشهرية بالإضافة إلى مزايا متنوعة من توفير التغطية التأمينية للعام الأول، والتسجيل المجاني إلى الفائدة الصفرية على التمويل، فضلاً عن عقود الصيانة المجانية التي تتراوح مدتها بين عامين و40 ألف كيلومتر، إلى 5 أعوام و100 ألف كيلومتر.

وأوضح مسؤولون بوكالات بيع سيارات لـ “الاتحاد” أن العروض الترويجية على السيارات خلال شهر رمضان تقدم قيمة مضافة حقيقية للمشتري، وتسهم بدورها في تحريك وتيرة المبيعات رغم ارتفاع أسعار السيارات الجديدة نتيجة التحديات اللوجستية وتأثير موجة التضخم العالمي وظهور تقنيات حديثة.

فائدة صفرية

وطرحت شركة الفطيم مجموعة من العروض على سيارتها GRX تضمنت تمويل بمعدل فائدة 0%، بالإضافة إلى الباقة التي تشمل التأمين والصيانة والتظليل والتسجيل مجاناً.

وبالنسبة لسيارة «تويوتا كراون» فيستفيد المشتري من الباقات السابقة نفسها مضافاً إليها خيار «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، وزادت العروض على سيارتي «تويوتا رايز»، و«تويوتا فيلوز» لتشمل عقد الصيانة المجاني إلى جانب الباقات المشار إليها سالفاً.

وقدمت الشركة عروض تمويل على سيارات «تويوتا هايلكس» و«تويوتا فيلوز» «تويوتا يارس» بلغت 0.99%، وشملت العروض السيارات المستعملة، وتضمنت خصماً يصل إلى 2000 درهم مع تسجيل وتأمين مجانيين.

وبالنسبة إلى العروض على سيارات «لكزس» فشملت فائدة بمعدل 0% مع عقد صيانة ثلاث سنوات أو 60 ألف كيلومتر مع تسجيل مجاني وتأمين مجاني.

وبالنسبة إلى سيارات ميتسوبيشي طرحت شركة الحبتور للسيارات عرضاً يتضمن توفير قسائم الوقود لمدة تصل إلى سنتين وعقود صيانة لمسافة 50 ألف كم، و5 سنوات ضمان بالإضافة إلى التأمين والتسجيل وخدمة تظليل النوافذ.



قسائم شراء

وطرحت شركة أبوظبي موتورز عروض تمويل بفائدة بمعدل 0% على سيارات «ميني»، وبالنسبة لسيارات «بي إم دبليو» طرحت الشركة نفسها عروضاً شملت تمويل بفائدة 0% لأول عامين مع تأمين شامل على السيارة وتسجيل مجاني وقسائم شراء مع تخفيضات متفاوتة على الأسعار حسب نوع السيارة، بالإضافة عقد صيانة لمدة 5 سنوات أو 200 ألف كيلومتر.

وبالنسبة لعروض كاديلاك من الكندي، فيمكن للعملاء الاستفادة من المزايا المتاحة مع المجموعة الفخمة من سيارات السيدان والمركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) طيلة الشهر الفضيل، ويستطيع العملاء في الإمارات خلال رمضان الحالي الحصول على مركبة إسكاليد الفاخرة مع الاستفادة من خطّة سداد مرنة وذلك على مدى ثلاث سنوات بدون أي فائدة، علاوة على هذا، سيحصل العملاء على برنامج الرعاية Premium Care Plus من كاديلاك، والذي يشمل الضمان والصيانة وخدمة المساعَدة على الطريق لمدّة خمس سنوات.

وتشمل عروض فولفو رمضان 2024، إمكانية الشراء بدفعة 50%، وضمان لمدة 5 سنوات، وخدمة لمدة 5 سنوات، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، وتسجيل مجاني على أي من السيارات فولفو XC40 و S90 و XC60 و XC90 وEX30.



استرداد نقدي

وبالنسبة لسيارات لينكولن قدمت شركة الطاير للسيارات عروضاً على موديلات مختارة وفرت استرداداً نقدياً لغاية 15%، مع تأمين مجّاني لمدّة سنة وخدمة وضمان لمدّة 5 سنوات أو 100 ألف كم.

وطرحت الشركة عرض لتوفير «رينو داستر» شمل توفير لغاية 10 آلاف درهم وتمويل بفائدة 0% على خمس سنوات، و5 سنوات ضمان غير محدد الكيلومتر، و5 سنوات مساعدة على الطريق، و15 يوم ضمان استبدال السيارة.

ومن جانبها طرحت شركة علي وأولاده عروضاً على سيارات إم جي تشمل ضمان لمدة 6 سنوات أو 200 ألف كيلومتر.

وأعلنت شركة «المسعود للسيارات»، الموزع الحصري لسيارات «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، أنه يمكن للعملاء الاستمتاع بعروض استثنائية عند شراء السيارات الجديدة خلال الشهر الفضيل، إذ سيحصل العملاء الذين سيقتنون طرازات نيسان الجديدة على فرصة توفير ما يصل إلى 30000 درهم، بينما سيستفيد محبو مركبات رينو بخصومات تصل إلى 10000 درهم على سيارة «داستر» الجديدة وما يصل إلى 15000 درهم من التوفير في حال اختيار «كوليوس» الجديدة.

وتتوفر جميع سيارات رينو بدون أرباح بنكية لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وخدمة المساندة على الطريق وتندرج جميع هذه المركبات تحت برنامج «الثقة من المسعود» الذي يضمن للعميل فرصة استبدال السيارة التي اشتراها من «المسعود للسيارات»، خلال 15 يوماً من تاريخ شرائها.

وتقدم إنفينيتي خصومات تصل حتى 60 ألف درهم على الطرازات الجديدة، وتوفر لهم فرصة الاختيار بين عدد من المزايا بما في ذلك ضمان مجاني غير محدود الأميال، أو عقد صيانة مجاني.



خدمة ما بعد البيع

وقال بشير جميّل، مدير المبيعات والتسويق في «المسعود للسيارات»: يعتبر شهر رمضان المبارك من أهم المواسم التي ينتظرها العملاء لاقتناء سياراتهم المفضلة، وذلك نظراً للعروض الجذابة وفرص التوفير الاستثنائية التي تقدم لهم خلال الموسم الفضيل. وأضاف: متفائلون بنجاح الموسم الرمضاني هذا العام، لاسيما مع التحسن الذي نشهده على مستوى القطاع.

وقال إن العروض شملت خدمات ما بعد البيع حيث سيكون للعملاء الحاليين أيضاً فرصة الاستفادة من العروض الرمضانية لدى “المسعود للسيارات نيسان” ، إذ سيحصلون على فرصة الفوز بمكافآت يومية وأسبوعية، بالإضافة إلى جوائز في العيد، وذلك عند إنفاق 750 درهماً أو أكثر في أحد مراكز خدمة نيسان. وأكد أن العروض الرمضانية لدى “المسعود للسيارات” صممت في إطار رؤية مميزة تحرص على ضمان أعلى مستويات الراحة والارتقاء بمعدلات رضا العملاء إلى آفاق جديدة.



منافسة

من جانبه، قال كمال الشخشير، مدير دائرة المبيعات والتسويق في شركة الرستماني التجارية، وكيل سيارات «سوزوكي» في الإمارات إن المنافسة بين وكالات بيع السيارات باتت المحرك الرئيس لطرح العروض الترويجية خلال شهر رمضان الذي يشكل موسماً قوياً للمبيعات.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السيارات يعود لسببين أساسيين أولها إضافة العديد من التقنيات الحديثة للسيارات الجديدة، ولاسيما على صعيد الشاشات الإلكترونية والكماليات، بالإضافة إلى التحديات اللوجستية المتعلقة بارتفاع أسعار الشحن.

ونوه بأن هذه العروض التي تتضمن العديد من المزايا المبتكرة تأتي لطمأنه العملاء وتحفيز قرار الشراء لافتاً أن شركته طرحت عرضاً يشمل عقد صيانة لمدة سنتين أو 40 ألف كيلومتر مع ضمان 7 سنوات مع التسجيل المجاني للعام الأول.