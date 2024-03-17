الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ «الاتحاد»: 2 مليون مسافر عبر «العربية أبوظبي» خلال 2023

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجلت «العربية أبوظبي» نسب إشغال مقاعد عالية خلال العام 2023، حيث نجحت في نقل أكثر من مليوني مسافر على متن رحلاتها المنطلقة من مركز عملياتها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، بحسب عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران».

وقال العلي لـ«الاتحاد»: إن «العربية أبوظبي» تتميز بنموذج أعمالها الفريد والذي يوفر أقصى درجات القيمة المضافة للعملاء من خلال خدمات عالية الجودة بأسعار اقتصادية، وهو ما ساهم في زيادة الطلب على خدمات الشركة، فضلاً عن إضافة وجهات جديدة وتوسعة نطاق الأسطول الحالي المكون من 10 طائرات.

وتوقع العلي أن تساهم «العربية أبوظبي» بشكل مباشر في زيادة أعداد المسافرين بمطار زايد الدولي، بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتوسعة أعمالها، وبالتالي المساهمة في تعزيز تأثير حركة السياحة والسفر في العاصمة أبوظبي.

وفيما يتعلق بعدد الوجهات الجديدة التي أطلقتها «العربية أبوظبي» خلال العام 2023، قال العلي: إن الشركة أطلقت رحلاتها إلى خمس وجهات جديدة خلال عام 2023 وهي كولكاتا في الهند، وطهران في إيران وبغداد في العراق وعمان في الأردن وكولومبو في سريلانكا، وبذلك تسير «العربية أبوظبي» رحلاتها حالياً إلى إجمالي 28 وجهة انطلاقاً من مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي.

وأوضح العلي أن الشركة أكملت 3 سنوات من العمليات الناجحة وتسعى في الوقت الراهن نحو النمو وتطوير الأعمال لخدمة قطاع الطيران والسياحة في إمارة أبوظبي، مؤكداً إضافة المزيد من الوجهات خلال الفترة المقبلة وبالتالي المساهمة في دفع عجلة النمو السياحي للإمارة.

وحول خطط التوسع في «العربية أبوظبي» لعام 2024، قال العلي: إن الشركة تشغل حالياً أسطولاً مكوناً من 10 طائرات حديثة من طراز إيرباص A320 تخدم مجموعة من الوجهات مباشرة من مطار زايد الدولي، لافتاً إلى أن الشركة تسعى لتطوير شبكة الوجهات وإضافة المزيد من الرحلات بما يخدم اقتصاد الدولة بشكل عام والعاصمة أبوظبي بشكل خاص من خلال زيادة حركة السياحة والسفر، خصوصاً في ظل الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والخدماتية لصناعة الطيران والسياحة في الدولة.

وأضاف «نأمل الحصول على الموافقات اللازمة خلال العام 2024 والتي ستمكننا من الاستثمار في توسعة شبكة الوجهات لدينا وتلبية الطلب المتزايد على خدمات القيمة المضافة التي نقدمها من أبوظبي».

وحول نمو قطاع الطيران والسياحة في أبوظبي، أشار العلي إلى أن قطاع الطيران والسياحة في أبوظبي شهد نمواً ملحوظاً ومستداماً حيث تعكس هذه الزيادة النشاطات المختلفة في مجال السياحة والسفر والرؤية الاستراتيجية الواضحة للإمارة والتي تسعى لمضاعفة عدد الزوار وتعزيز هوية أبوظبي السياحية وتطويرها كوجهة سياحية عالمية مستدامة.

وأضاف أن أبوظبي تقدم بنية تحتية متطورة ومرافق سياحية متنوعة، مما يعزز جاذبيتها كوجهة سياحية متميزة، فيما تساهم «العربية أبوظبي» في دعم هذه الرؤية عبر تعزيز التواصل الثقافي والتجاري بين أبوظبي ووجهات عالمية متعددة، مما يجذب المسافرين والسياح بغرض العمل أو الترفيه على حد سواء.

وقال «إن شركات الطيران تشكل عاملاً رئيسياً لتحقيق هذه الرؤية من خلال تطوير حركة السفر الجوي وزيادة عدد الزوار والمسافرين وبالتالي المساهمة في نمو قطاع السياحة والسفر».

وأكد أن فرص النمو متوفرة لجميع شركات النقل الوطنية والدليل هو الطلب القوي الحالي على خدمات السفر الجوي، فضلاً عن البنية التحتية السياحية التي تم إنجازها والتي تتميز بها أبوظبي عالمياً.

وفيما يتعلق بموسم الصيف، قال العلي: إن «العربية أبوظبي» تسعى إلى تعزيز التواصل بين أبوظبي ومختلف الوجهات العالمية إلى جانب توفير خدمات سفر سلسة ومريحة للمسافرين، مؤكداً أن النجاح في هذه المهمة مرتبط بمواصلة توسيع شبكة وجهاتنا المتنامية ودخول أسواق جديدة مع زيادة عدد الرحلات لتلبية طلب العملاء.

ارتفاع الطلب

أضاف أن موسم الصيف يتميز بارتفاع الطلب على خدمات السفر الجوي وخاصة خدمات القيمة المضافة التي تقدمها «العربية أبوظبي» وبالتالي نتطلع قدماً للحصول على الموافقات اللازمة التي ستمكننا من توسعة حجم أعمالنا لتلبية الطلب المتزايد خلال موسم الصيف.