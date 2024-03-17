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اقتصاد

«بنك الشارقة» مدير الترتيب لتمويل «إنفستكورب كابيتال»

«بنك الشارقة» مدير الترتيب لتمويل «إنفستكورب كابيتال»
18 مارس 2024 03:02

الشارقة (الاتحاد)

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يواصل بنك الشارقة، التزامه بتطوير وتوسيع نطاق أنشطته التمويلية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.  وشارك البنك بتمويل صفقة رفيعة المستوى، بصفته مدير الترتيب الرئيسي لتمويل متجدد مشترك بمبلغ 800 مليون دولار أميركي يمتد أجله لأربع سنوات، لشركة إنفستكورب كابيتال، وذلك بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية.  ولاقت هذه الصفقة أصداء إيجابية واسعة واهتماماً كبيراً من السوق، نتج عنها تغطية الاكتتاب بنسبة كبيرة فاقت التوقعات مما مكن إنفستكورب من الحصول على 800 مليون دولار أميركي بدلاً من المبلغ الأولي البالغ 600 مليون دولار أميركي. وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: «يؤكد هذا التعاون الاستراتيجي على دور بنك الشارقة في تسهيل التمويلات الكبرى ودعم طموحات نمو عملائه. وتعكس تغطية الاكتتاب بنسبة كبيرة صلابة ومتانة أساسيات أعمال شركة إنفستكورب وقوة نزعتها الائتمانية في السوق». وأوضح خديري: «على الرغم من أن مجموعة إنفستكورب تعاملت مع الأسواق المالية العالمية في الماضي للحصول على التمويلات اللازمة لها، فإن نجاح هذا التمويل المشترك يكتسب أهمية استراتيجية بالغة ويشكل علامة فارقة في تاريخ شركة إنفستكورب كابيتال، نظراً لكونها شركة تابعة حديثة التأسيس، مقرها في سوق أبوظبي العالمي. وتؤكد مشاركة 22 بنكاً في هذه الصفقة على مصداقية مجموعة إنفستكورب ونطاقها العالمي». بدوره، قال عباس رضوي، المدير المالي لإنفستكورب كابيتال: «يسعدنا أن نرحب بشركائنا التجاريين الجدد في إنفستكورب كابيتال. وقد حققت أعمالنا في مجال خدمات تمويل رأس المال نمواً بنسبة 47% على أساس سنوي. ومع عملية إعادة التمويل الناجحة هذه والتي تمت بشروط تنافسية، فإننا في وضع جيد لتنمية أعمالنا وتحقيق عائدات قوية للمساهمين».

الشارقة
بنك الشارقة
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