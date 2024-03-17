%8.9 نمو سنوي لسوق تأجير السيارات في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

ينمو سوق خدمات تأجير السيارات في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.9% خلال الفترة 2023-2028، بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «MarkNtel Advisors» للأبحاث والدراسات.

وأكد التقرير، الذي اطلعت عليه «الاتحاد»، أن خدمات تأجير السيارات تكتسب شعبية متزايدة في جميع أنحاء دولة الإمارات نتيجة التدفق المتزايد للسياح والذين يفضلون استخدام سيارات مستأجرة للتنقل خلال فترة وجودهم بالدولة.

وقال التقرير، إن معظم التوسع في السوق سيكون مدفوعاً بالتركيز المتزايد لحكومة الإمارات على التنويع الاقتصادي بعيداً عن قطاع النفط والغاز من خلال تشجيع قطاع السياحة لجذب المزيد من الزوار إلى الدولة. وأوضح أنه من المرجح أن يؤدي التشجيع المتزايد من قبل حكومة الإمارات لاعتماد السيارات الكهربائية والهجينة من خلال تقديم الحوافز إلى توليد فرص نمو للشركات الرئيسة في السوق مع ارتفاع متوقع في أسطول المركبات خلال السنوات المقبلة. علاوة على ذلك، يُظهر الترخيص السهل منافسة متزايدة بين شركات تأجير السيارات البارزة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة فائقة بدلاً من مجرد التوجه نحو حرق الأسعار.

ونوه التقرير إلى أنه في عام 2020، كان لجائحة كوفيد-19 تأثير سلبي على سوق تأجير السيارات حيث تم تعليق معظم خدمات تأجير السيارات بسبب العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا المرض، كما أن الغالبية امتنعت عن استخدام خدمات التأجير واختارت بدلاً من ذلك المركبات الشخصية لتجنب انتشار الفيروس.

وأضاف أنه مع التحسن التدريجي والسيطرة على انتشار المرض رفعت القيود الاحترازية وسمح باستئناف العمليات التجارية وبدورها لم تستأنف خدمات تأجير السيارات فحسب، بل أظهرت البلاد أيضاً تدفقاً متزايداً للسياح، مما أدى بدوره إلى زيادة نمو سوق تأجير السيارات في مختلف أنحاء الدولة.

وتستحوذ الحجوزات عبر الإنترنت على الحصة الأكبر في سوق تأجير السيارات في الإمارات خلال الفترة 2023-2028، ويرجع ذلك أساساً إلى الارتفاع المتزايد في انتشار الهواتف الذكية والإنترنت، إلى جانب سهولة اختيار السيارات الأكثر ملاءمة للإيجار بعد مقارنة السيارات المختلفة على مواقع الإنترنت.

ولفت التقرير إلى أنه علاوة على ذلك، يعتمد مقدمو خدمات تأجير السيارات بشكل متزايد البوابات الإلكترونية نظراً لسهولة استخدامها وملاءمتها وتشهد الإمارات تفضيلات متزايدة للعملاء تجاه القنوات عبر الإنترنت لخدمات تأجير السيارات، وذلك بسبب العديد من تطبيقات خدمات تأجير السيارات الناشئة، والتحديثات الكبيرة في المنصات الحالية، وظهور الخدمات القائمة على الاشتراك.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن العدد المتزايد من الشراكات والتعاون وعمليات الدمج والاستحواذ بين مقدمي خدمات تأجير السيارات لتقديم خدمات عملاء استثنائية تزيد من تعزيز سوق تأجير السيارات في الإمارات للحجوزات عبر الإنترنت حتى عام 2028. وقال إنه من المرجح أن تساهم التطبيقات التجارية بشكل كبير في توسع السوق حتى عام 2028، وذلك بسبب الاستثمارات الحكومية الضخمة في التطوير عبر قطاع السياحة وتحسين ربط الطرق لتلبية احتياجات السياح للتنقل المحلي.

ونتيجة للطلب المتزايد على خدمات سيارات التأجير، هناك منافسة متزايدة بين اللاعبين البارزين في تقديم خدمات جديدة ومزايا ذات قيمة إضافية لجذب المزيد والمزيد من الأشخاص نحو اختيار خدمات تأجير السيارات. علاوة على ذلك، فإن التحول النموذجي لمقدمي خدمات تأجير السيارات الرئيسيين نحو المنصات الرقمية لتوفير الراحة لخدمات تأجير السيارات عبر الإنترنت يعزز أيضاً سوق تأجير السيارات في الإمارات للتطبيقات التجارية.