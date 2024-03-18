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اقتصاد

محادثات بين «آبل» و«جوجل» لاستخدام منصة الذكاء الاصطناعي «جيمني» على أجهزة «آيفون»

محادثات بين «آبل» و«جوجل» لاستخدام منصة الذكاء الاصطناعي «جيمني» على أجهزة «آيفون»
18 مارس 2024 12:17

أبوظبي (د ب أ)
قالت مصادر مطلعة، إن شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل تجري محادثات لاستخدام منصة محادثة الذكاء الاصطناعي جيمني التابعة لشركة جوجل في هواتف آيفون، لتمهد الطريق أمام اتفاق ضخم يمكن أن يعيد تشكيل صناعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في العالم. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول، إن الشركتين تجريان مفاوضات نشطة تتيح لآبل استخدام نماذج لغة الذكاء الاصطناعي التوليدية لتشغيل بعض السمات الجديدة التي سيتم إضافتها إلى برامج آيفون خلال العام الحالي. 
وبحسب المصادر فإن آبل أجرت مؤخراً مناقشات مع شركة الذكاء الاصطناعي أوبن أيه آي المملوكة لمجموعة مايكروسوفت، بشأن إمكانية استخدام أدوات أوبن أيه آي في أجهزة آبل. 
وذكرت بلومبرج أنه إذا توصلت آبل وجوجل إلى اتفاق ستقوم شراكة بحثية بين الشركتين. ومنذ سنوات تدفع شركة جوجل التابعة لمجموعة آلفابيت مليارات الدولارات سنوياً لكي تجعل محرك بحث جوجل هو الخيار الافتراضي على متصفح الإنترنت سفاري التابع لشركة آبل والمستخدم على أجهزتها مثل آيفون وآيباد.
 وقالت المصادر إن آبل وجوجل لم تتوصلا حتى الآن إلى اتفاق بشأن شروط ولا توصيف اتفاق التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي ولا كيفية تطبيقه. 
وسيتيح أي اتفاق دفعة كبيرة لمنصة الذكاء الاصطناعي جيمني من خلال توفيرها لمليارات المستخدمين المحتملين في الوقت نفسه فإنه يمثل إشارة إلى أن آبل لن تواصل جهودها في تطوير منصة ذكاء اصطناعي خاصة بها كما يأمل البعض، في حين تهدد بإثارة المزيد من المخاوف بشأن حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار من التعاون بين الشركتين العملاقتين. يذكر أن آبل تجهز مجموعة من القدرات الجديدة كجزء من الإصدار الجديد لنظام التشغيل آي.أو إس 18 على أساس نماذجها الخاصة للذكاء الاصطناعي. لكن هذه التحسينات ستركز على الخصائص التي تعمل على أجهزة آبل مباشرة ولا تحتاج إلى خدمات الحوسبة السحابية لذلك تسعى آبل لإيجاد شريك يتولى القيام بالمهام الكبيرة للذكاء الاصطناعي التوليدي مثل إنشاء الصور وكتابة النصوص بناء على أوامر بسيطة من المستخدم. 

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