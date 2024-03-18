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اقتصاد

"ميرال" تطور وجهتين شاطئيتين جديدتين في "ياس باي ووترفرونت"

"ميرال" تطور وجهتين شاطئيتين جديدتين في "ياس باي ووترفرونت"
18 مارس 2024 14:41

أعلنت شركة "ميرال"، العاملة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، اليوم، عن تطوير وجهتين شاطئيتين في "ياس باي ووترفرونت" على جزيرة ياس، تمتد كل منهما على طول 280 مترا وبمجموع كلي يبلغ 560 مترا.

وقال جوناثان براون، الرئيس التنفيذي للأصول في "ميرال": “يسرّنا الإعلان عن الشاطئين الجديدين بهدف الارتقاء بعروض الترفيه ونمط الحياة في ”ياس باي ووترفرونت"، ويشكل المشروع امتداداً لرؤيتنا الرامية إلى إثراء التجارب المتنوعة المتوفرة للزوار على جزيرة ياس، ما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للترفيه، فضلاً عن الإسهام في نمو قطاع السياحة في العاصمة أبوظبي".

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ويقع الشاطئ الغربي الجديد في الجهة الغربية من الرصيف البحري، بينما يقع الشاطئ الشرقي في الجهة الشرقية للرصيف البحري مقابل "الاتحاد أرينا".

ويبعد الشاطئان دقائق قليلة عن وجهات الجذب والتجارب في جزيرة ياس، بما فيها "سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي"، و"عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي"، و"عالم وارنر براذرز أبوظبي"، و"كلايم أبوظبي"، و"ياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي"، و"ياس مارينا".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ياس باي
ميرال
الشواطئ
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