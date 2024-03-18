«بلومبيرغ» تُطلق مؤشراً جديداً لخام «مربان»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت تداولات العقود الآجلة على خام مربان منذ إطلاقها نمواً كبيراً من حيث عدد المشترين الموجودين حضورياً والمشاركين في الأسواق المالية.

وقام أكثر من 150 مشاركاً في تداول عقود الخام في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة من مناطق الولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، وآسيا والشرق الأوسط ما يؤكد التنوع الجغرافي العالمي لشرائح المستثمرين في تداول خام مربان.

ومنذ بدء التداولات في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة، تم تداول أكثر من 5.5 مليون عقد وهو ما يعادل 5.5 مليار برميل من خام مربان.

كما تم تسليم نحو 244 مليون برميل من خام مربان عبر تداولات بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة ما يعكس مدى ثقة المستثمرين في عمليات التسليم التي تتم عبر العقود المتداولة في البورصة.

وكانت "أدنوك" قد أطلقت في مارس 2021 التداول العالمي لخام مربان كعقود آجلة يتم تسليمها فعلياً في إمارة الفجيرة، وتداولها في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة.

وأعلنت بلومبيرغ عن إطلاق "مؤشر بلومبيرغ الجديد لخام مربان" الذي يهدف إلى تتبع أداء العقود الآجلة المتداولة على خام مربان.

وسيكون المؤشر الجديد جزءاً من مؤشر بلومبيرغ للسلع BCOM، ويعكس الثقة والمكانة العالمية التي حققها خام مربان وعقود مربان الآجلة بشكل سريع، حيث يتم تداوله إلى جانب خامات نفط عالمية مثل برنت وغرب تكساس WTI.

وكان المرجع الأساسي للتعامل مع أسواق النفط الخام العالمية عبر تداول العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس، إلا أن إضافة عقود مربان إلى مؤشرات الصناديق العالمية يمكن أن تتيح للمستثمرين بحسب الفريق البحثي لمؤشر بلومبيرغ، مزايا عديدة يتمتع بها خام مربان من حيث التوزيع الجغرافي للطلب، وجودة الخام، وديناميكيات النقل، وخيارات استثمارية أكثر تنوعاً إلى جانب تداولات خام برنت وخام غرب تكساس، وكذلك القدرة على استهداف المخاطر الجيوسياسية بشكل أفضل والاستفادة من فرص النمو الإقليمي.

وتقوم "أدنوك" بإنتاج خام مربان من حقولها البرية، وهو يسهم بأكثر من 50% من إجمالي إنتاج دولة الإمارات من النفط ويتميز بكونه من أقل الخامات العالمية في الانبعاثات الكربونية.