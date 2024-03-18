«الياه سات» و«الثريا» يشاركان في معرض الأقمار الصناعية بواشنطن

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة "الياه سات" للاتصالات الفضائية، وشركة "الثريا" للاتصالات، عن المشاركة في معرض ومؤتمر الأقمار الصناعية 2024، والذي يعقد في واشنطن العاصمة خلال الفترة من 18 حتى 21 مارس الجاري، حيث ستستعرض الياه سات باقة من حلولها الحديثة والمبتكرة للاتصالات الفضائية.

ويستقطب المؤتمر قادة قطاع الأقمار الصناعية والفضاء والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتطورة، إلى جانب صناع القرار من مختلف الحكومات، وتعمل الياه سات والثريا على تعزيز مكانتهما الرائدة في القطاع من خلال الحلول والخدمات المتطورة ذات الأسعار التنافسية والأداء المتفوق.

وتتطلع "الياه سات" و"الثريا" إلى تطوير حلول جديدة تمثل نقلة نوعية في قطاع تقنيات الفضاء والابتكار، وفي مقدمتها تقنيات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D ) وحلول إنترنت الأشياء.

وساعدت هذه الجهود الاستباقية مجموعة الياه سات على جذب قاعدة واسعة من الشركاء لإطلاق مشاريع الاتصالات وتقنيات الفضاء المهمة.



وتشارك الياه سات والثريا في المؤتمر من خلال 3 جلسات حوارية، سيتبادل فيها كبار المسؤولين التنفيذيين من المجموعة المعرفة والخبرات مع أبرز خبراء القطاع الرائدين.

وسيشارك كريم ميشيل صباغ، العضو المنتدب لشركة SPACE42 ، التي ستنشأ عن الدمج المقترح بين "الياه سات" و"بيانات" كشركة رائدة في مجال تقنيات الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في جلسة حوارية بعنوان "كيف يُمكّن الذكاء الاصطناعي الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على المستوى العالمي".



كما سينضم جاسم ناصر، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة "الثريا" إلى جلسة الحوار الرئيسة التي ستجيب عن سؤال "هل تحقق الأقمار الصناعية التقدم في مهمتها الرامية لسد الفجوة الرقمية؟"، ومن المقرر أن تُعقد الجلستان الحواريتان خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر.

كما سيقدم أندرو كول، المدير المالي لشركة "الياه سات" رؤيته خلال جلسة حوارية حول "الاستراتيجيات الجديدة لتأمين التمويل للأنظمة المستقبلية" والتي ستعقد في اليوم الثاني من المؤتمر.