"الدار" تنفذ صفقة بيع أغلى "بنتهاوس" في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الدار العقارية، عن بيع أغلى "بنتهاوس" في أبوظبي بمجمع "نوبو ريزيدنسز أبوظبي" في جزيرة السعديات بسعر قياسي بلغ 137 مليون درهم، مسجلةً بذلك أعلى سعر للمتر المربع في الإمارة والذي تجاوز 96 ألف درهم.

ويعكس هذا السعر القياسي استمرارية جاذبية أبوظبي كوجهة مفضلة للعيش والاستثمار، مدعومة بعدة عوامل، والتي تأتي على رأسها البيئة الشفافة والداعمة للأعمال، والخيارات الترفيهية الواسعة، وخيارات الحياة المتنوعة على شواطئ إحدى أجمل الجزر الطبيعية في أبوظبي والبالغ عددها 200 جزيرة، بالإضافة إلى الحوافز الجذابة مثل برنامج التأشيرة الذهبية الذي يقدم إقامة لمدة عشر سنوات.



وتأتي هذه الصفقة القياسية عقب بيع وحدة فيلا علوية "سكاي فيلا" مكونة من طابقين وأربع غرف نوم في المجمّع ذاته بسعر 130 مليون درهم، مما يعكس الطلب القوي على خيارات أسلوب الحياة الفاخرة في أبوظبي.

ويعد الموقع الاستراتيجي للمشروع في جزيرة السعديات عاملاً أساسياً في تعزيز قيمة هذه الوحدة، ومع اقتراب الانتهاء من أعمال الإنشاءات لخمسة متاحف كبرى ضمن المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، بما في ذلك متحف جوجنهايم أبوظبي، إذ تشكل المشاريع الواقعة في قلب هذه المنطقة الثقافية عالمية المستوى فرصة استثمارية مميزة.



وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: تمثل هذه الصفقة التاريخية في نوبو ريزيدنسز نقطة تحول في قطاع العقارات السكنية في أبوظبي وتعكس مستوى النضج والتطوّر الذي حققه سوق العقارات في الإمارة، وقد شهدنا خلال السنوات الأخيرة زيادة لافتة في حجم وقيمة المنازل المشتراة، بفضل السياسات والمبادرات الحكومية الداعمة التي عززت جاذبية أبوظبي كوجهة رائدة للعيش والاستثمار الواعد، ونتوقع أن يواصل القطاع نموه مع إطلاق المزيد من مفاهيم الحياة العصرية والأكثر فخامة على مستوى الدولة في جزيرة السعديات وعبر المواقع الاستراتيجية في أبوظبي.



من جانبه، قال راشد العميرة المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري: يشهد القطاع العقاري في أبوظبي ارتفاعاً مستداماً في الطلب على مختلف فئات الأصول العقارية، حيث يعكس هذا الرقم القياسي الجديد مرونة ونضج السوق، كما يسلط الضوء على تنامي مكانة أبوظبي مدينة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.

وأضاف : نعمل باستمرار على إيجاد فرص جديدة واستكشاف سبل مختلفة للارتقاء بالقطاع نحو آفاق جديدة من التطور، وتظل مهمتنا هي تطوير مشاريع عقارية متميزة تدمج بتناغم بين مكونات المشهد الثقافي الفريد والمتنوع لإمارة أبوظبي مما يجعلها وجهة استثنائية للعيش والاستثمار على مستوى سوق العقارات العالمي.