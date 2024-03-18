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اقتصاد

«أبوظبي للأوراق المالية» يعلن عن المراجعة نصف السنوية لمؤشرات «فوتسي»

سوق أبوظبي للأوراق المالية
18 مارس 2024 17:45

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، تطبيق تحديثات على مؤشراته الرئيسية كجزء من المراجعة نصف السنوية لسلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية.

 وأضاف السوق، في تعميم اليوم، أن التحديثات طبقت على مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية العام ومؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية "فادكس 15" حيث تسري التعديلات اعتباراً من اليوم الأثنين 18 مارس 2024.

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 وأشار السوق، إلى أن الإضافات الجديدة للمؤشر العام "فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية" شملت سهمي "بيور هيلث القابضة" و"فينكس كروب بي إل سي".

وذكر السوق، أن الإضافات الجديدة لمؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية "فادكس 15" شملت مجموعة "أي 7" و"إنفستكورب كابيتال بي إل سي" و"فينكس كروب بي إل سي". 

 

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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