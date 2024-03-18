تفاهم بين «أبوظبي العقاري» و«بيوت» و«بروبرتي فايندر»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركتي المواقع الإلكترونية الرائدة في مجال العقارات «بيوت» (Bayut)، و«بروبرتي فايندر» (Property Finder)؛ وذلك بهدف تعزيز جوانب الشفافية والكفاءة وتنظيم السوق العقاري في الإمارة.

وبهذه المناسبة، قال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يسرنا توقيع مذكرتي التفاهم مع شركائنا. وتعكس هذه الخطوة إدراكنا أهمية بناء شراكات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص للمساهمة في تطوير منظومة متكاملة تخدم رؤية المركز في تعزيز مكانة أبوظبي، بوصفها إحدى الوجهات المفضلة للمستثمرين. ويتضمن ذلك توفير خدمات مبتكرة، وتشريعات مرنة تواكب احتياجات القطاع، وضمان سهولة وصول الأطراف المعنية إلى بيانات تتسم بالشفافية، بما يدعم عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية».

من ناحية أخرى، تهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز جودة وكفاءة سوق العقارات، وتقديم حلول متطورة تضمن بيانات المتعاملين والشركاء في القطاع، فضلاً عن توفير البيانات بكل شفافية للعملاء، ودعم النمو المستقبلي لقطاع العقارات في الإمارة. ويشمل ذلك تنظيم البرامج وورش العمل لخبراء القطاع من أجل ضمان الامتثال للقوانين والتشريعات، ومراقبة الإعلانات العقارية لضمان الامتثال لقانون التنظيم العقاري في أبوظبي، وتوحيد رؤى السوق، إضافة إلى معالجة التحديات التنظيمية ودعم الخدمات العقارية محلياً وعالمياً. ومن الجوانب الأساسية أيضاً لهذه الشراكات الاستفادة من التعاون القائم على البيانات لتمكين الشركاء في القطاع من الحصول على رؤى قيّمة تدعم عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتعزيز الشفافية العقارية.

وأعرب حيدر علي خان الرئيس التنفيذي لبيوت ودوبيزل ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: «تجسد هذه الخطوة المهمة نحو هذا التعاون الواعد مع مركز أبوظبي العقاري في دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، حرصنا والتزامنا برعاية الابتكار والشفافية والتقدّم المستدام في القطاع العقاري. وانسجاماً مع رؤية دائرة البلدية والنقل في أبوظبي، فإن هدفنا جميعاً هو إحداث تأثيرات هادفة من شأنها أن تعود بالخير على المجتمع ككل، وبالتالي المساهمة في تحقيق النجاح المستمر لدولة الإمارات».

من جانبه، أشار فؤاد بكّار نائب الرئيس لشؤون البيانات والذكاء الاصطناعي في «بروبرتي فايندر» قائلاً «نحن فخورون بهذه الشراكة التي تدل على تشارك الرؤى بين مركز أبوظبي العقاري في دائرة البلديات والنقل وبروبيرتي فايندر لتعزيز الثقة والشفافية في سوق عقارات أبوظبي، في بروبيرتي فايندر لدينا العديد من الشراكات المماثلة والناجحة ونتطلع إلى أن تساهم هذه الشراكة في تمهيد الطريق لقطاع عقاري نابض ومستدام، يشكل وجهة مفضّلة لاستثمارات رأس المال الإقليمية والدولية».