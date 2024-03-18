«الاتحادية للضرائب»: 11.5 ألف معاملة يومية لرد الضريبة للسياح خلال 2023

أبوظبي (وام)

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب عن ارتفاع عدد معاملات رد الضريبة للسياح خلال عام 2023 بنسبة 14.41% إلى 4.18 مليون معاملة، إذ بلغ المعدل اليومي للمعاملات 11.46 ألف معاملة.

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح حقق نجاحاً فاق التوقعات خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن معاملات رد الضريبة للسياح شهدت ارتفاعاً ملحوظاً.

وبين أن إحصاءات الهيئة تظهر أن إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية التي تم تنفيذها لرد الضريبة للسياح بلغ نحو 14 مليون معاملة منذ بدء تطبيق النظام في شهر نوفمبر عام 2018 وحتى نهاية العام الماضي.

ولفت إلى أن المعدل اليومي لعدد المعاملات الإلكترونية التي تم تنفيذها لرد الضريبة للسياح شهد ارتفاعاً مُتواصلاً خلال السنوات الأربع الماضية، إذ زاد من 4.13 ألف معاملة كمعدل يومي في عام 2020 إلى نحو 7.39 ألف معاملة يومياً في عام 2021، وقفز مرتفعاً إلى نحو 10.02 ألف معاملة يومياً في عام 2022، وواصل الارتفاع حيث بلغ المعدل اليومي لمعاملات رد الضريبة للسياح التي تم تنفيذها خلال 2023 نحو 11.46 ألف معاملة.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «في ظل الانتعاش السياحي الذي تشهده دولة الإمارات، وعمليات التطوير المتواصلة التي نفذتها الهيئة للنظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، شهد العدد الإجمالي السنوي للمعاملات الإلكترونية التي تم تنفيذها لرد الضريبة للسياح نمواً مطرداً خلال السنوات الماضية، فارتفع من 1.51 مليون مُعاملة في عام 2020 إلى 2.7 مليون معاملة في 2021 بزيادة نسبتها 78.54%. واستمر الارتفاع إلى 3.66 ملايين مُعاملة في عام 2022 بزيادة نسبتها 35.44%. وارتفع مجدداً إلى 4.18 مليون مُعاملة في عام 2023 بزيادة نسبتها 14.41%».

وحول الربط الإلكتروني لأنظمة تجار التجزئة مع النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح، أوضح البستاني، أن هذا الربط يشكل عنصراً رئيسياً في الإنجازات الهامة التي تحققت خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن النظام الرقمي المُطوَّر لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح الذي تم إطلاقه في عام 2022 يعتبر الأحدث من نوعه عالمياً.