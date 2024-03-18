17.8 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ربحت القيمة السوقية للأسهم المحلية، 17.8 مليار درهم في مستهل تداولات الأسبوع أمس، بعد ارتفاع القيمة السوقية لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 16 مليار درهم إلى 2.880 تريليون درهم، وكذلك ارتفاع القيمة السوقية لأسهم دبي بمقدار 1.8 مليار درهم إلى 726.022 مليار درهم.

ورغم هدوء التداولات وانخفاض قيمة التداولات الإجمالية إلى نحو 1.32 مليار درهم، إلا أن ذلك تزامن مع عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب لتكون المحصلة صافي شراء بواقع 94.45 مليون درهم متضمنة 72.29 مليون درهم في سوق العاصمة و 22.16 مليون درهم صافي شراء الأجانب في سوق دبي المالي.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على ارتفاع بمقدار 67.46 نقطة وبنسبة 0.732% عند مستوى 9288.83 نقطة. وجاء الأداء الإيجابي، بعدما أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، انضمام 3 شركات إلى مؤشر فوتسي أبوظبي العام “فادجي” كجزء من المراجعة نصف السنوية لسلسلة مؤشرات فوتسي أبوظبي، وهي “مجموعة إي 7”، و”إنفستكورب كابيتال”، و”فينكس جروب”. كما تمت إضافة كل من “بيورهيلث القابضة” و”فينكس جروب” إلى مؤشر فوتسي أبوظبي 15 (فادكس 15).

وبلغت قيمة التداولات 940 مليون درهم، شملت ما يزيد على 274.634 مليون سهم عبر 13625 صفقة. وارتفعت أسهم 36 شركة من أصل 69 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 24 شركة، وبقيت أسهم 9 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 199 مليون درهم ليغلق مستقراً عند سعر 399.5 درهم ، وتلاه سهم “ألفاظبي القابضة” بقيمة 75.48مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة 49.03 مليون درهم. وجاء سهم «إشراق» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 63.27 مليون سهم، وتلاه سهم «دانة غاز» بتداول 46.31 مليون سهم، ثم «ملتيبلاي» بنحو 21.71 مليون سهم.

وتصدرت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً «إي 7» بنسبة 4.23% ليغلق عند 11.84 درهم.، تلاه «امستيل لمواد البناء» بنسبة 3.7% ليغلق عند 1.4 درهم، ثم «أسمنت الخليج» بنسبة 3.59% ليغلق عند 0.404 درهم، و «طاقة» بنسبة 3.16% ليغلق عند 3.26 درهم، وارتفعت أسهم نشطة أخرى ومنها «ملتيبلاي» بنسبة 1.35% إلى 2.25 درهم.

وفي المقابل تضمنت قائمة الأسهم المنخفضة « غذاء القابضة » بنسبة 6.12% إلى 39.3 درهم، و«دانة غاز» بنسبة 3.42% إلى 0.65 درهم، و«فينكس كروب » بنسبة 1.46% ليغلق عند 2.03 درهم. وأيضاً «بيور هيلث» بنسبة 0.51% إلى 3.92 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 346.347 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 274.052مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 72.29مليون درهم كمحصلة «شراء». وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 780.873 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 754.689 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 26.18 مليون درهم.

سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي مرتفعاً أمس بمقدار 12.9 نقطة وبنسبة 0.3% عند مستوى 4275.38 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 18 شركة، مقابل انخفاض أسهم 14 شركة وثبات أسهم 7 شركات من بين 39 شركة متداولة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 389.64 مليون درهم، بعد التعامل على 231.94 مليون سهم، من خلال تنفيذ 8953 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 77.53 مليون درهم ، تلاه «إعمار للتطوير» بقيمة 50.36 مليون درهم، ثم «إمباور» بقيمة 43.3 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 102.14 مليون سهم، وتلاه «إمباور» بتداول 26.54 مليون سهم، ثم «جي إف إتش المالية» بتداول 12.66 مليون سهم.

وتصدرت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً «الفردوس القابضة » بنسبة 12% ليغلق عند 0.306 درهم، وتلاه «إعمار العقارية» بنسبة 2.19% ليغلق عند 8.4 درهم، ثم «جي إف إتش المالية» بنسبة 1.94% إلى 1.05 درهم و«دبي للاستثمار» بنسبة 1.77% ليغلق عند 2.3 درهم، وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة ومنها «الاتحاد العقارية» بنسبة 1.75% إلى 0.391 درهم، و «إعمار للتطوير» بنسبة 1.23% إلى 8.02 درهم، وكذا «إمباور» بنسبة 0.61% إلى 1.63درهم، و «سالك» بنسبة 2.96% إلى 3.6 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 208.2 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 186 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 22.16 مليون درهم كمحصلة «شراء».. وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 32.9 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 271.83 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 238.93 مليون درهم.

تعاملات المطلعين

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة بدأت اعتباراً من أمس. وذكر السوق في تعميم، أن حظر التعاملات سيستمر لحين الإفصاح الكامل للشركات المدرجة عن البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري 2024، مؤكداً أن هذا القرار سيعمم على جميع الشركات المدرجة وجميع الإدارات والوسطاء المعتمدين والمستثمرين لدى السوق.

ووفق المادة رقم 14 من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لسنة 2001، يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المُدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على المعلومات الجوهرية للشركة التعامل بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كان أي من تلك الشركات مدرجة أوراقها في السوق، قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.