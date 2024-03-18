26 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات بنهاية سبتمبر

أبوظبي (وام)

ارتفعت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة شاملة «الهاتف المتحرك والإنترنت والثابت» إلى نحو 26 مليوناً و117 ألفاً و357 اشتراكاً بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2023، بحسب بيانات حديثة صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وأظهرت البيانات أن أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات زادت على أساس سنوي بنحو 1.358 مليون اشتراك أو ما نسبته 5.5% مقارنة بنحو 24 مليوناً و758 ألفاً و429 اشتراكاً في نهاية سبتمبر 2022.

وزادت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بنسبة 1.3% أو ما يوازي 328.78 ألف اشتراك مقارنة بنحو 25 مليوناً و788 ألفاً و577 اشتراكاً في نهاية العام 2022.

وأوضحت البيانات أن اشتراكات الهاتف المتحرك استحوذت على نحو 78% من إجمالي أعداد المشتركين بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، فيما بلغت حصة اشتراكات الهاتف الثابت 7%، وحازت اشتراكات الإنترنت ما نسبته 14%.

وارتفع عدد اشتراكات الهاتف المتحرك الفعالة على أساس سنوي بنسبة 6.5% إلى 20 مليوناً و445 ألفاً و447 اشتراكاً بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 19 مليوناً و70 ألفاً و931 اشتراكاً في نهاية سبتمبر 2022، بينما بلغ معدل انتشار الخدمة نحو 220.1 خط لكل 100 نسمة.

ووصل عدد اشتراكات الدفع المقدم للهاتف المتحرك إلى 15 مليوناً و867 ألفاً و913 اشتراكاً بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة نسبتها 5.9% مقابل 14 مليوناً و972 ألفاً و994 اشتراكاً في سبتمبر 2022، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة للهاتف المتحرك نحو 4 ملايين و577 ألفاً و534 اشتراكاً في سبتمبر الماضي، بزيادة نسبتها 8.7% مقارنة بنحو 4 ملايين و97 ألفاً و937 اشتراكاً في سبتمبر 2022.

وسجلت اشتراكات إنترنت النطاق العريض نحو 3 ملايين و742 ألفاً و119 اشتراكاً بنهاية سبتمبر الماضي، وبلغت اشتراكات إنترنت النطاق العريض 40 اشتراكاً لكل 100 نسمة.

وأشارت البيانات إلى أن اشتراكات الهاتف الثابت وصلت إلى مليون و929 ألفاً و791 اشتراكاً في نهاية سبتمبر الماضي.