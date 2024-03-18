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اقتصاد

«الطيران المدني»: 924 طائرة مسجلة في الإمارات

«الطيران المدني»: 924 طائرة مسجلة في الإمارات
19 مارس 2024 03:20

رشا طبيلة (أبوظبي)

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كشفت بيانات الهيئة العامة للطيران المدني أن عدد الطائرات المسجلة في الإمارات وصل إلى 924 طائرة منها 521 طائرة تابعة للناقلات الوطنية من طائرات ركاب وشحن.
وأشارت الهيئة في حملتها التوعوية إلى أن الطائرات المسجلة بالدولة تشمل 6 أنواع، هي الطائرات التجارية والشحن والطائرات الخاصة والطائرات المروحية والمناطيد وطائرات الرياضات الخاصة.
وأكدت البيانات، أن عدد طائرات الشحن سجل 15 طائرة (من دون طائرات الشحن التابعة للناقلات الوطنية)، في وقت بلغ عدد الطائرات الخاصة 27 طائرة، في حين بلغت الطائرات المروحية 109 طائرات، وتضم الإمارات 86 من طائرات الرياضات الخفيفة و46 من المناطيد، و120 طائرة تجارية لنقل الركاب.
وأطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، نُسخة جديدة من حملة «نُحب سماءنا»، وهي الحملة الوطنية التوعوية الأكبر لقطاع الطيران المدني الإماراتي، والتي تمتد على مدار 12 شهراً، وتحمل هذه النسخة من الحملة شعار «اكتشف جوهر الطيران»، وستضم أكبر مجموعة من الشراكات مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة بقطاع الطيران على الصعيدين الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وتعد الحملة حملة وطنية تُديرها الهيئة لخدمة الجمهور وشركائها في القطاع داخل الدولة، وتوفير منصة وطنية للتوعية بمختلف الرسائل الرئيسية لهذا القطاع الحيوي.
 وبلغ عدد الطائرات المسجلة للناقلات الوطنية 521 طائرة منها 500 طائرة ركاب و16 طائرة شحن و5 طائرات خاصة، وتضم «العربية للطيران» أسطولاً مكوناً من 44 طائرة، و«العربية للطيران أبوظبي» 10 طائرات، و«طيران الإمارات» 269 طائرة، و«الاتحاد للطيران» 99 طائرة، و«فلاي دبي» 85 طائرة، و«ويز إير أبوظبي» 14 طائرة.

الطيران المدني
الإمارات
الهيئة العامة للطيران المدني
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