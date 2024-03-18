«أو إيه جي»: %35 نمو السعة المقعدية بمطار زايد الدولي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجل مطار زايد الدولي نمواً قوياً في السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة عبر المطار خلال الربع الأول من 2024 بنسبة بلغت 34.78% بارتفاعها إلى 3.99 مليون مقعد، مقابل 2.96 مليون مقعد مجدول في الربع الأول من 2023، وفقاً لتقديرات بيانات مؤسسة «أو أيه جي». وأكدت البيانات أن مطار زايد الدولي حقق نمواً مماثلاً في الحركة الجوية للرحلات المغادرة خلال الربع الأول بلغت نسبته 35%، لتصل إلى 17 ألفاً و742 حركة، مقابل 13 ألفاً و148 حركة في الربع الأول من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي الحركة عبر مطارات الدولة خلال الربع الأول من هذا العام 84 ألفاً و879 حركة، شملت إلى جانب مطار زايد الدولي، 53 ألفاً و158 حركة في مطار دبي و12 ألفاً و447 حركة في مطار الشارقة.

وبحسب بيانات المؤسسة المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران، فقد ارتفعت السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، لتصل 21.2 مليون مقعد على الرحلات المغادرة، مقارنة مع 18.5 مليون مقعد مجدول خلال الفترة ذاتها من العام 2023، بنمو نسبته 14.6%.

وأضافت شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة نحو 2.71 مليون مقعد جديد للرحلات المغادرة خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2024، ما يعكس تسارع وتيرة انتعاش قطاع السفر في دولة الإمارات وتحقيق معدلات نمو أعلى من مستويات ذروة ما قبل «الجائحة».

وبلغ إجمالي السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة عبر مطار دبي الدولي في الربع الأول من العام الجاري 14.77 مليون مقعد، مقابل 13.42 مليون مقعد في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو نسبته 10%، تلاه مطار زايد الدولي بإجمالي 3.99 مليون مقعد، مقارنة مع 2.96 مليون مقعد في الربع الأول من العام الماضي، بنمو نسبته 34.8%، ثم مطار الشارقة الدولي بسعة مقعدية بلغت 2.2 مليون مقعد، مقارنة مع 1.9 مليون مقعد في الربع الأول من العام 2023، بنمو نسبته 15.7%. وبلغت السعة المقعدية في مطار رأس الخيمة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 96 ألفاً و708 مقاعد، مقارنة مع 88 ألفاً و274 مقعداً للفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 9.6%، فيما بلغت السعة المقعدية بمطار آل مكتوم الدولي نحو 125 ألفاً و556 مقعداً، مقارنة مع 74ألفاً و313 مقعداً في الربع الأول من العام الماضي، بنمو نسبته 69%، في حين ارتفعت السعة المقعدية بمطار العين الدولي إلى 16 ألفاً و84 مقعداً مقارنة مع 12 ألفاً و649 مقعداً في الربع الأول من العام 2023، بنمو نسبته 26.9%.

وبحسب البيانات، احتفظ مطار دبي الدولي بمركزه كأكبر مطار في العالم، من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية التي تشغلها شركات الطيران في المطار، بعدما أضاف مطار دبي الدولي نحو 1.3 مليون مقعد جديد خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمستويات العام الماضي.

وجهات جديدة

جاءت الزيادة في السعة المقعدية في مطار دبي الدولي، مع استقطاب المطار لشركات طيران جديدة، وافتتاح مزيد من الوجهات، فضلاً عن تشغيل رحلات إضافية إلى وجهات قائمة، بعد أن سجل أداءً قوياً في حركة المرور الدولية على مدار عام 2023.

وأوضحت البيانات، أن مطار دبي الدولي احتفظ بمركزه الأول في مارس الجاري، بفارق وصل إلى نحو مليون مقعد، مقارنة مع مطار لندن هيثرو الذي سجل نحو أربعة ملايين مقعد، تلاه مطار سنغافورة بنحو 3.4 مليون مقعد، ومطار سيؤول مسجلاً 3.37 مليون مقعد، وأمستردام في المركز الخامس بنحو 3.2 مليون مقعد.