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اقتصاد

«إنفيديا» تكشف عن شريحة «بلاكويل» لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي

«إنفيديا» تكشف عن شريحة «بلاكويل» لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي
19 مارس 2024 13:51

كاليفورنيا (د ب أ)


 تريد شركة الرقائق إنفيديا توسيع دورها الرائد في مجال التكنولوجيا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال جيل جديد من منصة الحوسبة الخاصة بها.

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وقدم رئيس الشركة جنسن هوانج النظام، المسمى «بلاكويل»، في مؤتمر مطوري الشركة الخاص «جي تي سي» في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا يوم الاثنين. 
وقال هوانج في خطابه الرئيس: «بلاكويل هي المحرك لتشغيل هذه الثورة الصناعية الجديدة»، من خلال الذكاء الاصطناعي.
 ويوصف النظام بأنه أقوى بأربع مرات من جيل «جريس هوبر» الحالي عند تدريس الذكاء الاصطناعي. 
وتهيمن أنظمة الكمبيوتر الخاصة بـ «إنفيديا» على تدريب الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات.
 وتريد الشركة أيضاً توسيع دورها في توليد المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي. 
وقال هوانج إن نظام بلاكويل أفضل 30 مرة في هذا من هوبر. 
وكان هوانج مقتنعاً بأنه في المستقبل، لن يتم تصنيع معظم المحتوى مسبقاً من التخزين، ولكن برنامج الذكاء الاصطناعي سينشئه حديثاً بناء على الوضع الحالي، وطورت «إنفيديا» نظام الكمبيوتر لهذا المستقبل. 
ومع «جريس هوبر»، على سبيل المثال، كان من الممكن تدريب منصة الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» في غضون ثلاثة أشهر باستخدام ثمانية آلاف شريحة «إنفيديا»، واستهلاك طاقة يبلغ 15 ميجاوات، حسبما قال هوانج.

ومع بلاكويل، يمكن تحقيق ذلك في نفس الوقت مع ألفي شريحة، و4 ميجاوات من الكهرباء. وتريد «إنفيديا» أيضاً الترويج لاستخدام ما يسمى بـ «التوائم الرقمية»، حيث يمكن للشركات محاكاة أعمالها بالكامل رقمياً.
 وقال هوانج إنه قبل بناء شيء ما في العالم الحقيقي، سيتم محاكاته رقمياً أولاً في المستقبل، وتركز«إنفيديا» أيضاً على الروبوتات وأضاف: «كل ما يتحرك سيكون روبوتياً». 

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