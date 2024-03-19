«أبوظبي الإسلامي» يفوز بجائزة أفضل مصرف للصكوك

أبوظبي (الاتحاد)

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي، جائزة أفضل مصرف للصكوك المرتبطة بالتحول نحو الاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط خلال حفل توزيع جوائز التمويل المستدام للعام 2024 التي نظمتها مطبوعة "غلوبال فاينانس" المتخصصة.

ويؤكد نيل هذه الجائزة العالمية على نجاح المصرف مؤخراً في إصدار صكوك مستدامة للتداول، ليكون بذلك أول مؤسسة مالية في العالم تصدر صكوكاً خضراء مقومة بالدولار. كما يؤكد على فاعلية دمج ممارسات الاستدامة في استراتيجيات أداء الأعمال الرئيسة.

وقد قام المصرف مؤخراً بدمج هذه المبادئ من خلال استراتيجية شاملة مدتها ثلاث سنوات، مما يسهم في تعزيز أهداف الاستدامة في المنطقة.



وكان المصرف في نوفمبر من العام المنصرم قد أصدر صكوكاً خضراء بقيمة 500 دولار أميركي. وقد حظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير جاذباً اهتمام أكثر من 100 مستثمر عالمي واقليمي، متجاوزاً القيمة المستهدفة بأكثر من 5 أضعاف مما يعكس ثقة المستثمرين في المصرف.

ويسعى المصرف إلى تخصيص مبلغ يعادل قيمة الطرح لتمويل مشاريع خضراء وصديقة للبيئة للمساهمة في تسريع الجهود التي تصب في خدمة قضايا المناخ، وذلك وفقاً لمعايير الأهلية المنصوص عليها في إطار التمويل المستدام للمصرف.



ووفقاً لاستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي للسنوات الثلاث القادمة، يهدف المصرف إلى تعزيز التأثير الإيجابي على المجتمعات وبخاصة في ظل توافق منطلقات الشريعة الإسلامية السمحة مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لأداء الأعمال.



وتهدف جوائز التمويل المستدام إلى الاعتراف بالريادة في مجال التمويل المستدام على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. وتكرم المؤسسات المالية التي تدعم بنشاط المبادرات الرامية إلى إحداث التغيير الإيجابي في قضايا المناخ وتوفير مستقبل أكثر استدامة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم. ويتم اختيار الفائزين بناءً على معايير مثل سياسات الحوكمة، والإنجازات القابلة للقياس في تمويل الاستدامة البيئية والاجتماعية، والتأثير العام في القطاع المالي.



وتسلط هذه الجائزة الضوء على مكانة "مصرف أبوظبي الإسلامي" باعتباره مؤسسة رائدة في تعزيز ممارسات التمويل المستدام في القطاع المصرفي، والتزامه المستمر بتعزيز التأثير البيئي والاجتماعي الإيجابي من خلال الحلول المالية المبتكرة.