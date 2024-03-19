«أبوظبي للأوراق المالية» يوقع اتفاقية مع «يوريكا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تعاونه مع شركة يوريكا (Eureeca)، المنصة العالمية للاستثمار، التي تمكّن المستثمرين من أفراد ومؤسسات في الاستثمار في شركات النمو وما قبل مرحلة الاكتتاب العام الأولي.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز إمكانية وصول المستثمرين الإقليميين والدوليين إلى عمليات الاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بطريقة متوافقة تماماً مع اللوائح والأنظمة مما يلبي اهتمام احتياجات المستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ويستند التعاون بين الطرفين على الحضور الفعال لمنصة الاكتتاب الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية والخاصة بعمليات الاكتتاب العام الأولي، ويسلط الضوء على التزامه بتبسيط عملية الاشتراك في الاكتتابات. ومن خلال الاستفادة من المزايا التي توفرها يوريكا، يسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تعزيز وصول المستثمرين الدوليين إلى عمليات الاكتتاب العام الأولي بشكل أسهل ومبسط.

كما يتيح هذا التعاون الاستفادة من قاعدة المستثمرين الدولية الواسعة التي تتمتع بها شركة يوريكا (Eureeca)، كمنصة مرخصة من هيئات عدة، مما يمنح مجموعة عالمية من المستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية فرصة المشاركة في عمليات الاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويرسخ مكانة أبوظبي كوجهة مثالية للاكتتابات على الساحة الدولية.وتعليقًا على هذا الموضوع، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: '' نحن سعداء بإبرام اتفاقية مع يوريكا(Eureeca). إن هذه الاتفاقية تعكس التزامنا نحو ترسيخ الابتكار والشمولية في القطاع المالي. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة الجديدة، التي تهدف إلى تسهيل إمكانية الوصول إلى عمليات الاكتتاب العام الأولي بشكل كبير، بالاضافة إلى تسهيل تجربة الاستثمار لمجموعة متنوعة من المستثمرين الذين يتطلعون إلى المساهمة في نمو سوق أبوظبي للأوراق المالية، سوف تستفيد من قدرات يوريكا التكنولوجية المتقدمة.''

بدوره، قال سام قواسمي، المؤسّس الشريك والمدير التنفيذي لدى شركة يوريكا (Eureeca): ''نحن فخورون بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية كأول سوق يطلق هذه المبادرة المبتكرة، التي تسلط الضوء على منهجية العمل الرائدة والتقدم التكنولوجي التي يتمتع به. وسوف يُحدث هذا التعاون الأول من نوعه فرقاً إيجابياً كبيراً، حيث سوف يمكن المستثمرين الدوليين من المشاركة في عمليات الاكتتاب العام الأولي بكل سهولة، وبيع أسهمهم عبر منصة يوريكا في أي وقت في المرحلة التي تعقب الإدراج. وتسلط هذه المبادرة الضوء على هدفنا المتمثل في إنشاء أول بنك استثماري رقمي عالمي متاح أمام الجميع. ونحن نتطلع إلى توسيع خدماتنا في العديد من الدول لتوفير فرصة للمستثمرين لبناء محفظة استثمارية متنوعة ومتعددة الأصول والمناطق من خلال استخدام منصتنا''.