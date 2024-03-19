تسوية 3876 منازعة عقارية بأبوظبي خلال 2023



أبوظبي (الاتحاد)

حقق مركز تسوية المنازعات العقارية التابع لمركز أبوظبي العقاري- دائرة البلديات والنقل، إنجازاً لافتاً فيما يتعلق بتسوية المنازعات العقارية خلال عام 2023، حيث أنجز المركز 3,876 منازعة بنسبة بلغت 95% من بين 4,079 منازعة قيدت خلال العام نفسه.

جاء هذا الإنجاز بعد عقد المصلحين العقاريين 10,376 جلسة خلال العام الماضي، فيما بلغت القيمة الإجمالية للقضايا التي تم تسويتها 1,98 مليار درهم، ما يمثل علامة فارقة في أداء المركز ودوره الريادي في دعم استقرار القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.

وبلغت نسبة المنازعات العقارية التي نجح المركز بحلها ودياً 28% من إجمالي عدد المنازعات المنجزة، ما يعادل 1090 منازعة عقارية، ما يعكس الحرص على تسوية النزاعات العقارية بالطرق الودية باستخدام أحدث وسائل التوفيق والمصالحة ليؤكد المركز التزامه المستمر بتعزيز عملية تسوية المنازعات العقارية ما ينعكس على نمو القطاع العقاري في الإمارة.

وقال راشد الكعبي مدير مركز تسوية المنازعات العقارية: «تشكل إنجازات مركز تسوية المنازعات العقارية في عام 2023 دليلاً ملموساً على التزامنا الراسخ بالتميز وسعينا الحثيث لإرساء أعلى معايير العدالة والإنصاف في القطاع العقاري، ومع تركيزه على تسوية المنازعات بشكل ودي، لعب المركز دوراً محورياً في الحفاظ على سلامة واستقرار السوق العقاري في أبوظبي، ويواصل مركز تسوية المنازعات العقارية جهوده لتحسين خدماته واتباع أساليب مبتكرة لتسوية المنازعات بما يسهم في نمو واستقرار سوق العقارات في أبوظبي».