«مصدر» تستحوذ على 50% في «تيرا-جن» من «انرجي كابيتال بارتنرز»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة 50 بالمائة في شركة "تيرا-جن باور هولدينغز"، إحدى أكبر الشركات المستقلة المنتجة للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، من شركة "انرجي كابيتال بارتنرز".

وبموجب الصفقة، ستتخلى "انرجي كابيتال بارتنرز"، وهي مستثمر رائد في مجال تحول الطاقة والكهرباء وأصول البنية التحتية لإزالة الكربون، عن كامل حصتها في "تيرا-جن"، في حين ستحتفظ "ايجنيو انفراستراكتشر بارتنزر"، وهي شركة عالمية متخصصة في إدارة الاستثمارات في البنية التحتية، بحصتها الحالية البالغة 50 بالمائة في الشركة. وكانت "ايجنيو" قد قامت باستثمارها الأولي في "تيرا-جن" في ديسمبر 2020 .



وتعد "تيرا- جن" التي تأسست في عام 2007، شركة مستقلة رائدة في مجال تطوير وتمويل وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة الشاملة. وتمتلك "تيرا-جن" سجلاً حافلاً في تطوير وتملك وتشغيل أصول عبر مجموعة كبيرة ومتنوعة من تقنيات الطاقة المتجددة ضمن الأسواق الأكثر جاذبية لمصادر الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة في الولايات المتحدة.

وتقوم الشركة حالياً بتشغيل ما يقرب من 2.4 جيجاواط من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، و5.1 جيجاواط/ساعة من مرافق تخزين الطاقة ضمن 32 موقعاً للطاقة المتجددة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، تتركز معظمها في كاليفورنيا وتكساس. ومن شأن هذه الصفقة تمكين "تيرا-جن" من مواصلة مسيرة النمو وتعزيز النقلة التي تحققت تحت ملكية "انرجي كابيتال بارتنرز"وتسريع وتيرة النمو طويل الأمد كجزء من محفظتي "مصدر" و"ايجنيو".



وستسهم "مصدر" بما تمتلكه من خبرة واسعة ومسيرة حافلة تمتد على مدى 18 عاماً في تمويل وتطوير وتملك وتشغيل مشاريع للطاقة النظيفة حول العالم، في دعم طموحات "تيرا-جن" لتنمية قدراتها في مجال الطاقة المتجددة وتوسيع محفظة مشاريعها بالولايات المتحدة.



وتعد "مصدر" ومقرها الإمارات العربية المتحدة إحدى أسرع شركات الطاقة النظيفة نمواً في العالم، وقد استثمرت الشركة لأول مرة في سوق الطاقة الأميركية في عام 2019، حيث تضم محفظتها في السوق الأميركية مشاريع لطاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة على نطاق واسع بقدرة إجمالية تزيد عن 1.4 جيجاواط.

وسيكون للسوق الأميركية دور مهم في دعم جهود "مصدر" لبناء محفظة مشاريع طاقة متجددة عالمية بقدرة إجمالية لا تقل عن 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وتمثل هذه الصفقة خطوة مهمة باتجاه تحقيق هذا الهدف.

وفي هذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يمثل استثمارنا في شركة "تيرا-جن" خطوة مهمة نحو توسيع محظفة مشاريعنا ونطاق أعمالنا وتعزيز التزام "مصدر" طويل الأمد في سوق الولايات المتحدة الأمركية. ومن شأن هذه الصفقة أن توحد جهود إحدى أكبر الشركات المستقلة المنتجة للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، وشركة "مصدر" التي تعد من شركات الطاقة النظيفة الأسرع نمواً على مستوى العالم. وإننا نتطلع للعمل مع شركائنا في "إيجنيو" لتسريع وتيرة نمو "تيرا-جن" وتطوير حلول مبتكرة في مشاريع على مستوى المرافق تدعم عملية التحول ضمن قطاع الطاقة العالمي".



من جهته، قال فيليب حداد، الرئيس التنفيذي لـ "مصدر أمريكا": "استحوذت "تيرا-جن" على اهتمامنا لما تملكه من سجل حافل ومنصة تشغيل لأصول قابلة للتوسع وسلسلة مشاريع مستقبلية تدعم نمو الشركة. وإننا نتطلع مع الانتهاء من إجراءات الصفقة إلى التعاون مع الشركاء في "ايجنيو" والعمل مع فريق إدارة "تيرا-جن" بما يسهم في دعم عمليات الشركة وتطوير مشاريع طاقة متجددة جديدة وتوسيع حضورها ضمن أسواقها الرئيسة وخارجها".



وقال جيم باجانو، الرئيس التنفيذي لشركة "تيرا-جن": "تلتزم "تيرا-جن" بتطوير مشاريع طاقة مسؤولة تعود بالنفع على المجتمعات المحلية والأجيال القادمة. لقد جمعتنا شراكة مميزة مع "انرجي كابيتال بارتنرز" استطعنا خلالها بناء محفظة مشاريع مرنة وقادرة على تحقيق نمو طويل الأمد. وإننا نتطلع للبناء على ما حققته الشركة من مشاريع، ويسعدنا العمل مع "مصدر"، التي تجمعنا معها ذات الرؤى والالتزام بإزالة الكربون وتطوير مشاريع طاقة نظيفة في الولايات المتحدة الأميركية وحول العالم".



يذكر أن شركة "انرجي كابيتال بارتنرز" قد استحوذت على "تيرا-جن" في عام 2015 لتنجح تحت ملكيتها من مضاعفة أصول الشركة قيد التشغيل في مجال الطاقة المتجددة بأكثر من ثلاثة أضعاف. وأثناء شراكة "ايجنيو" في ملكيتها منذ عام 2020، استطاعت "تيرا-جن" إضافة أكثر من 1 جيجاواط من القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة و5 جيجاواط/ساعة من قدرة تخزين الطاقة، وتوسيع سلسلة مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، وتحقيق نمو مستدام .



في حين قال شويلر كوبيدج، الشريك في شركة "انرجي كابيتال بارتنرز": "إنني فخور بالعمل مع "تيرا-جن" وفريقها الموهوب لقرابة العقد من الزمن تقريباً، نجحوا خلال هذه الفترة في بناء شركة قوية من خلال اغتنام فرص النمو وتحقيق أداء متميز ضمن مختلف دورات السوق. ونحن سعداء بما حققته "تيرا-جن" من إنجازات خلال فترة ملكية شركة "انرجي كابيتال بارتنرز" لها وكلنا ثقة بأنها ستمضي قدماً وتحقق فصلاً جديداً من النجاح مع "مصدر" و"ايجنيو".»



وقال جون دي ماركو، المدير العام لشركة "ايجنيو": "إننا نتطلع إلى الشراكة مع "مصدر" لتحقيق المرحلة التالية من نمو "تيرا-جن" حيث تجمع كل من "إيجنيو" و"مصدر" و"تيرا-جين" رؤية مشتركة طويلة الأمد للشركة، وتلتزم "إيجنيو" بمواصلة تطوير وتنمية "تيرا-جين" كشركة مستقلة رائدة للطاقة المتجددة في أمريكا الشمالية».

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في أواخر عام 2024، مع مراعاة الحصول على الموافقات التنظيمية والمتطلبات الأخرى.



وتم تعيين شركة "لازارد وغاغنهايم سيكيوريتيز" كمستشار مالي و"لاثام وواتكينز" كمستشار قانوني لشركة "تيرا-جن". في حين تم تعيين "بي ام او كابيتال ماركتس" و"جي بي مورغان" كمستشارين ماليين، و"وايت وكيس" و"كوفينغتون وبيرلنغ" كمستشارين قانونيين لشركة "مصدر". بينما تم تعيين "ماير براون" كمستشار قانوني لشركة "ايجنيو".