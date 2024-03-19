ارتفاع الطلب على الخيام الرمضانية في «فنادق أبوظبي»

رشا طبيلة (أبوظبي)

شهدت فنادق في أبوظبي إقبالاً قوياً منذ بداية شهر رمضان على خيام الإفطار والسحور من الشركات والأفراد والعائلات، مدعوماً باعتدال الطقس، وسط أجواء رمضانية وفعاليات متنوعة، بحسب عاملين في القطاع.

وتوقع هؤلاء لـ«الاتحاد» أن يرتفع الطلب في الأسابيع المقبلة من رمضان، وأن تسجل الخيم الرمضانية والمطاعم إشغالاً عالياً، في وقت يعزز فيه الشهر الفضيل من إيرادات قطاع الأطعمة في الفنادق.

وقال مرشد الشامسي، مدير التشريفات في فندق باب القصر، والمشرف على الخيمة الرمضانية بالفندق، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 700 شخص «الأجواء الرمضانية في الفندق هذا العام مميزة خاصة في ظل وجود فرق العازفين والفنانين المحترفين وأجواء رمضانية رفقة الأهل والأصدقاء، خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم تجهيز الخيمة الرمضانية بديكورات تراثية أنيقة وأماكن جلوس مريحة».

وقال «نشهد طلباً مرتفعاً على الخيمة الرمضانية، حيث من المتوقع تسجيل متوسط إشغال بين 80 و90% خلال الشهر الفضيل، حيث نتلقى طلبات وحجوزات، لا سيما من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة على الإفطار والسحور».

وقال سافينو ليون، المدير العام لمنتجع جميرا في جزيرة السعديات بأبوظبي: «نشهد طلباً قوياً منذ بداية شهر رمضان مدعوماً باعتدال الطقس، حيث يجمع الشهر الفضيل العائلات والأصدقاء».

وتوقع أن يستمر الطلب مرتفعاً، خلال الشهر، حيث يقدم «مجلس جميرا» بوفيه الإفطار والسحور، مع فعاليات متنوعة.

وقال ليليان روجر، المدير العام لمنتجع وفيلل السعديات روتانا «نتوقع زيادة في الطلب من الشركات والأفراد والعائلات على خيمتنا ومطعمنا الذي يقدم وجبات إفطار وسحور». وأضاف «ابتداءً من الأسبوع الثاني من رمضان، نتوقع زيادة كبيرة في الحجوزات التي ستستمر حتى نهاية الشهر».

وقال «مع خيمتنا الجديدة والعروض الجاذبة، قمنا بتصميم تجربة رمضانية فريدة من نوعها تجذب كل من الشركات والأفراد والعائلات، حيث تقدم خيمتنا الجديدة بوفيه إفطار فخم وقائمة طعام سحور تلبي الأذواق المتنوعة، وتم تصميم الأجواء الفريدة والقائمة بعناية لتوفير تجربة تناول طعام لا تُنسى». وأضاف «نتوقع زيادة الطلب بشكل هائل لبقية الشهر».

وأكد روجر «مع التزامنا بتقديم خدمة استثنائية وخلق لحظات لا تُنسى، نحن واثقون من أن عروض رمضان في المنتجع ستستمر في جذب عدد متزايد من الضيوف طوال الشهر». وأوضح روجر «على عكس العديد من الوجهات الأخرى، يشهد منتجع وفلل السعديات روتانا إقبالاً مستمراً على حجوزات الغرف، خلال شهر رمضان، يعود ذلك إلى أن جزيرة السعديات عبارة عن منتجع ترفيهي عالمي يجذب الضيوف من مختلف الوجهات، ويساهم الطقس الملائم، خلال هذا الوقت أيضاً، في زيادة نسبة الإشغال». وأضاف «بينما يعزز شهر رمضان من إيرادات الطعام والشراب، إلا أننا نؤمن بتقديم عروض وتجارب تلبي جميع الأذواق، ويتيح لنا ذلك الحفاظ على توازن بين الطلب على الغرف وزيادة إيرادات الطعام والشراب».

وبين روجر «بمناسبة شهر رمضان، قمنا بتجهيز مجموعة متنوعة من العروض والفعاليات والأنشطة، لتعزيز تجربة رمضان لضيوفنا».