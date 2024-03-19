100 مليون درهم صافي شراء الأجانب في الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصل المستثمرون الأجانب والمؤسسات المالية، الشراء في أسواق الأسهم المحلية لتبلغ محصلة تعاملاتهم، أمس، صافي شراء بنحو 100 مليون و81.5 مليون درهم على التوالي.

واستقرت القيمة السوقية للأسهم المحلية، أمس، عند مستوى 3.608 تريليون درهم لتربح الأسهم المحلية نحو 1.9 مليار درهم بعد ارتفاع القيمة السوقية لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 2.9 مليار درهم إلى 2.883 تريليون درهم، في مقابل انخفاض القيمة السوقية لأسهم دبي بمقدار 1.06 مليار درهم إلى 724.957 مليار درهم.

سوق أبوظبي

حسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على انخفاض بمقدار 29.72 نقطة وبنسبة 0.32% عند مستوى 9259.11 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 975.223 مليون درهم، شملت ما يزيد على 215.624 مليون سهم عبر 15744 صفقات. وارتفعت أسهم 33 شركة من أصل 70 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 27 شركة، وبقيت أسهم 10 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 208.47 مليون درهم ليغلق مستقراً عند سعر 399.5 درهم، وتلاه سهم «ألفاظبي القابضة» بقيمة 81.47 مليون درهم، ثم مجموعة الإمارات للاتصالات بقيمة 63.14 مليون درهم. وجاء سهم «إشراق» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 36.78 مليون سهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بتداول 16.12 مليون سهم، ثم «فينكس كروب» بنحو 15.71 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «فيرتيغلوب» بنسبة 2.21% ليغلق عند 2.77 درهم، «إشراق» بنسبة 1.06% ليغلق عند 0.287 درهم، و«ملتيبلاي» بنسبة 0.89% ليغلق عند 2.27 درهم، وكذا «فينكس كروب» بنسبة 0.99% ليغلق عند 2.05 درهم.

وفي المقابل، تضمنت قائمة الأسهم المنخفضة «غذاء القابضة» بنسبة 4.58% إلى 37.5 درهم، و«ألفاظبي القابضة» بنسبة 0.5% إلى 15.98 درهم، و«اتصالات» بنسبة 0.33% ليغلق عند 18.24 درهم. وأيضاً «أدنوك للتوزيع» بنسبة 0.82% إلى 3.64 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 334.57 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 270.25 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 64.32 مليون درهم كمحصلة «شراء». وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 829.816 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 765.37 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 64.44 مليون درهم.

سوق دبي

أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي منخفضاً، أمس، بمقدار 2.62 نقطة وبنسبة 0.06% عند مستوى 4272.76 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 15 شركة، مقابل انخفاض أسهم 14 شركة وثبات أسهم 9 شركات من بين 38 شركة متداولة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 338.612 مليون درهم، بعد التعامل على 133 مليون سهم، من خلال تنفيذ 8310 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 69.38 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بقيمة 43.31 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 42.16 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 20.85 مليون سهم، وتلاه «إمباور» بتداول 17.46 مليون سهم، ثم «جي إف إتش المالية» بتداول 13.49 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «إعمار للتطوير» بنسبة 1.37% إلى 8.13 درهم، «إعمار العقارية» بنسبة 0.23% ليغلق عند 8.42 درهم، و«جي إف إتش المالية» بنسبة 1.9% إلى 1.07 درهم، وأيضاً «ديار للتطوير» بنسبة 1.65% ليغلق عند 0.797 درهم، و«تبريد» بنسبة 1.42% ليغلق عند 3.55 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 196.899 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 161.137 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 35.76 مليون درهم كمحصلة «شراء».. وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 17.1 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 245.9 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 228.79 مليون درهم.