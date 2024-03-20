الجمعة 22 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

النفط يتراجع عن أعلى مستوى في عدة أشهر متأثراً بارتفاع الدولار

النفط يتراجع عن أعلى مستوى في عدة أشهر متأثراً بارتفاع الدولار
20 مارس 2024 09:29

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء متأثرة بارتفاع الدولار الذي ساهم في كبح شهية المستثمرين خاصة بعد ارتفاع الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر خلال الجلستين الماضيتين.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 19 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 87.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0104 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل، والتي تنتهي عند تسوية يوم الأربعاء، 35 سنتاً، أو 0.4 بالمئة، إلى 83.12 دولار للبرميل.

أخبار ذات صلة
أسعار النفط ترتفع بدعم من تراجع المخزونات الأميركية
الذهب حبيس نطاق ضيق قبل قرار المركزي الأميركي

وصعد الدولار للجلسة الخامسة على التوالي بعد صدور بيانات أشارت إلى مرونة الاقتصاد الأميركي مما أثر على معنويات المشترين الآسيويين. وتجعل قوة الدولار النفط أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى مما يضعف الطلب.


المصدر: وكالات
النفط
الدولار
أسعار النفط
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
علوم الدار
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
22 مارس 2024
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
الرياضة
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
22 مارس 2024
نخبة من الوجوه الثقافية في مؤسسة العويس
علوم الدار
محاضرة «التجارة في دبي.. إطلالة تاريخية» بـ«العويس الثقافية»
22 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©