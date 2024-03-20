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اقتصاد

الذهب حبيس نطاق ضيق قبل قرار المركزي الأميركي

الذهب حبيس نطاق ضيق قبل قرار المركزي الأميركي
20 مارس 2024 12:00

ظلت أسعار الذهب حبيسة نطاق ضيق اليوم الأربعاء مع تأهب المتعاملين لقرار مهم عن السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2156.78 دولار للأوقية بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش، بينما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2159.80 دولار.

وفي ظل توقعات إبقاء البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، يترقب المتعاملون توقعاته للاقتصاد ولأسعار الفائدة لبقية العام.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.88 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 889.85 دولار. وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 988.24 دولار.

المصدر: وكالات
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