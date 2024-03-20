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اقتصاد

«أبوظبي العقاري» يسجل تصرفات قياسية بقيمة 87.1 مليار درهم عام 2023

«أبوظبي العقاري» يسجل تصرفات قياسية بقيمة 87.1 مليار درهم عام 2023
20 مارس 2024 12:33

أبوظبي (الاتحاد)

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 كشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل -أبوظبي، عن تسجيل الإمارة نمواً قياسياً في حجم التصرفات العقارية لعام 2023، لتصل قيمتها إلى 87.1 مليار درهم.وكشف المركز عن زيادة عدد معاملات البيع والشراء لتصل إلى 15,653 معاملة، بنسبة ارتفاع نسبته 73.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وبلغ إجمالي قيمة هذه المعاملات 61 مليار درهم، بارتفاع نسبته 159.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
وأشار مركز أبوظبي العقاري إلى ارتفاع عمليات البيع والشراء والرهن العقاري في الإمارة بنسبة 12.2% بالمقارنة مع عام 2022 وتم تحقيق تلك النتائج من 22,751 معاملة عقارية، بزيادة قدرها 19.5% عن المعاملات المسجلة في عام 2022.
وأظهرت بيانات المركز زيادة عدد المستثمرين المحليين وغير المقيمين، خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المستثمرين المحليين الجدد 9,448 مستثمراً، بنسبة زيادة بلغت 71%، وارتفع عدد المستثمرين غير المقيمين إلى 1,098 مستثمراً، بنسبة زيادة بلغت 175%، ما يعكس الازدهار المستمر الذي يشهده القطاع العقاري للإمارة.
ويشهد سوق العقارات في أبوظبي نمواً مُطّرداً ومستداماً يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في الحفاظ على المكانة العالمية للإمارة وجهةً رئيسةً للاستثمار، ولا شك أن النمو الاستثنائي للتصرفات العقارية هذا العام مقارنة بعام 2022 يعكس إنجازاتنا المستمرة، ويساهم في تعزيز جاذبية الإمارة وحفز مسار تقدمها وتوسعها مستقبلاً
وتأتي هذه النتائج انعكاساً لتوجهات المركز الاستراتيجية في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالمية للاستثمار العقاري وقيادة نمو هذا القطاع، كما تشكّل دليلاً ملموساً على قوة قطاع العقارات في أبوظبي، وإمكاناته الكبيرة، وقدرته على اجتذاب المستثمرين المحليين والدوليين على حدٍّ سواء، ويحرص المركز على ترسيخ مكانة القطاع العقاري في أبوظبي بين الوجهات المفضلة لاستثمارات رأس المال الإقليمية والدولية.

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