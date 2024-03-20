مجموعة أدنيك تفوز بجائزتين ضمن جوائز «ستيفي"

فازت مجموعة أدنيك عبر شركتها «كابيتال 360 إيفنت إكسبرينس» بالجائزتين الذهبية والفضية ضمن فئتين منفصلتين خلال حفل توزيع جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومُنِح فريق «كابيتال 360 إيفنت إكسبرينس» جائزة ستيفي الذهبية عن فئة «الابتكار في الفعاليات للشركات»، ومُنِح الفريق أيضاً الجائزة الفضية عن فئة «الابتكار في الفعاليات الحكومية».

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يسعدنا حصول (كابيتال 360 إيفنت إكسبرينس)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أدنيك، على جوائز ستيفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يمثِّل مَعلماً مهماً لمجموعة أدنيك».

وأضاف: «يؤكِّد هذا الفوز التزامنا بالتميُّز والابتكار في صناعة الفعاليات العالمية، حيث نواصل الابتكار، وننفِّذ تطلُّعات العملاء على أكمل وجه، بما يسهم في تعزيز أعمالهم التجارية، مع الالتزام بتطبيق الممارسات المستدامة، باستخدام التقنيات المتقدِّمة. ونركِّز، ونحن نتطلَّع إلى المستقبل، على تعزيز مكانة أبوظبي وجهةً رئيسيةً لممارسة الأعمال التجارية والفعاليات، ما يسهم في ازدهار أعمال المجموعة كاملة والاقتصاد الوطني».

وقال أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة «كابيتال 360 إيفنت إكسبرينس»: «إنَّ الفوز بجوائز ستيفي المرموقة هو اعتراف بالدور المتميِّز لفريق (كابيتال 360 إيفنت إكسبرينس) وقدرته على الابتكار والتميُّز التشغيلي في كلِّ مشروع ينفِّذونه. إنها دليل على الإبداع والابتكار في قدرة الفريق على إدارة الفعاليات الكبرى من خلال دمج الاستدامة والتحوُّل الرقمي، في التصاميم المنفَّذة باحترافية ومهارة، وهذه الجوائز هي اعتراف عملي بإبداع فريقنا وتفانيه وخبرته في تجسيد أفكار العملاء وتطلُّعاتهم على أرض الواقع».

يُذكَر أنَّ جوائز ستيفي أُطلِقَت في عام 2002، لتكريم إنجازات المؤسَّسات والعاملين المميَّزين في مختلف أنحاء العالم. وفي كلِّ فئة من الجوائز يتلقّى المشارك المؤهَّل، الذي ينال أعلى العلامات، جائزة ستيفي الذهبية. ويعدُّ المتأهلون للتصفيات النهائية، الذين حازوا مجموع نقاط لا يقل عن 8.0 من 10، فائزين تلقائياً بجائزة ستيفي الفضية، وينال المتأهلون الآخرون للتصفيات النهائية جائزة ستيفي البرونزية.

وتقدِّم شركة «كابيتال 360 إيفنت إكسبرينس» حزماً متكاملة للخدمات المرتبطة بالفعاليات، تشمل التصميم الإبداعي، والإنتاج التقني الفني، والوسائل السمعية والبصرية، وبناء الجناح والتصميم وإدارة المؤتمرات. وفي عام 2023، نجحت أدنيك للخدمات في تنفيذ 488 فعالية، ووسَّعت أعمالها دولياً إلى ثمانية مواقع عالمية.