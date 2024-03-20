مساهمو "تبريد" يقرون توزيع أرباح نقدية بلغت 15.5 فلسا للسهم الواحد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت "تبريد"، عن نتائجها المالية السنوية للعام 2023، مع انعقاد جمعيتها العمومية السنوية، التي أقرّ المساهمون خلالها توزيع أرباح نقدية قياسية بلغت 15.5 فلسا للسهم الواحد، بما يمثل زيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، ويؤكد على الأداء المالي القوي لشركة "تبريد".

وفي معرض تعليقه على الإنجازات القياسية التي حققتها "تبريد" في عام 2023، قال خالد القبيسي: نجحت "تبريد" في اختتام عام استثنائي جديد، معزّزة مكانتها كشركة رائدة في الاستدامة، حيث ساهمت بدور بارز في الحوارات حول قطاع التبريد العالمي خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، وتؤكد توزيعات الأرباح القوية على سلامة نهج الشركة في النموّ، مع تركيز اهتمامنا على المساهمين كأولوية قصوى لدى "تبريد"، التي تواصل تحقيق العوائد الممتازة للمستثمرين.

وأضاف القبيسي : النموّ المطرد الذي تحققه "تبريد" يؤكد على مرونة الشركة، ويعكس أثرها الإيجابي على البيئة وكوكب الأرض، ومع توجه مزيد من البلدان نحو التركيز على الطلب المتزايد في قطاع التبريد، فهي تدرك أيضا ضرورة العمل على التخفيف من آثار التغير المناخي، وفي هذا الإطار، يعتبر تبريد المناطق حلا مؤكدا وراسخا. ومن خلال خبرتنا الممتدة لأكثر من ربع قرن، أثبتنا أننا الأفضل في هذا المجال، ولذلك نستعد لمزيد من التوسع على المستوى الدولي.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة "تبريد" المنعقد برئاسة خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس الإدارة، وافق المساهمون على تعيين ماريون ديريدر بلونديل في عضوية مجلس الإدارة، والتي ستحلّ محل كلير بيشو.

ووفّرت تبريد خلال العام الماضي 53 ألف طن تبريد من الوصلات الجديدة إلى محفظتها التي توسعت مع إضافة ست محطات جديدة للتبريد المستدام. تشمل عمليات الشركة الآن ستة بلدان مختلفة، بما في ذلك الهند، مع إمكانية زيادة الحصة السوقية بشكل كبير خلال الأشهر والسنوات القادمة.

كما تواصل الشركة استثمارها بكثافة في مجال الطاقة المتجدّدة، حيث ترسي معايير جديدة للحياد الكربوني، بالإضافة إلى ترسيخ ريادتها العالمية في مجال تبريد المناطق وتحقيق المزيد من النتائج القوية على الصعيد التشغيلي والمالي.