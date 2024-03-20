الجمعة 22 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مساهمو "تبريد" يقرون توزيع أرباح نقدية بلغت 15.5 فلسا للسهم الواحد

مساهمو "تبريد" يقرون توزيع أرباح نقدية بلغت 15.5 فلسا للسهم الواحد
20 مارس 2024 21:17

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت "تبريد"، عن نتائجها المالية السنوية للعام 2023، مع انعقاد جمعيتها العمومية السنوية، التي أقرّ المساهمون خلالها توزيع أرباح نقدية قياسية بلغت 15.5 فلسا للسهم الواحد، بما يمثل زيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، ويؤكد على الأداء المالي القوي لشركة "تبريد".

 

 وفي معرض تعليقه على الإنجازات القياسية التي حققتها "تبريد" في عام 2023، قال خالد القبيسي: نجحت "تبريد" في اختتام عام استثنائي جديد، معزّزة مكانتها كشركة رائدة في الاستدامة، حيث ساهمت بدور بارز في الحوارات حول قطاع التبريد العالمي خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، وتؤكد توزيعات الأرباح القوية على سلامة نهج الشركة في النموّ، مع تركيز اهتمامنا على المساهمين كأولوية قصوى لدى "تبريد"، التي تواصل تحقيق العوائد الممتازة للمستثمرين.

 

 وأضاف القبيسي : النموّ المطرد الذي تحققه "تبريد" يؤكد على مرونة الشركة، ويعكس أثرها الإيجابي على البيئة وكوكب الأرض، ومع توجه مزيد من البلدان نحو التركيز على الطلب المتزايد في قطاع التبريد، فهي تدرك أيضا ضرورة العمل على التخفيف من آثار التغير المناخي، وفي هذا الإطار، يعتبر تبريد المناطق حلا مؤكدا وراسخا. ومن خلال خبرتنا الممتدة لأكثر من ربع قرن، أثبتنا أننا الأفضل في هذا المجال، ولذلك نستعد لمزيد من التوسع على المستوى الدولي.

 

 وخلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة "تبريد" المنعقد برئاسة خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس الإدارة، وافق المساهمون على تعيين ماريون ديريدر بلونديل في عضوية مجلس الإدارة، والتي ستحلّ محل كلير بيشو.

 

 ووفّرت تبريد خلال العام الماضي 53 ألف طن تبريد من الوصلات الجديدة إلى محفظتها التي توسعت مع إضافة ست محطات جديدة للتبريد المستدام. تشمل عمليات الشركة الآن ستة بلدان مختلفة، بما في ذلك الهند، مع إمكانية زيادة الحصة السوقية بشكل كبير خلال الأشهر والسنوات القادمة.

 

 كما تواصل الشركة استثمارها بكثافة في مجال الطاقة المتجدّدة، حيث ترسي معايير جديدة للحياد الكربوني، بالإضافة إلى ترسيخ ريادتها العالمية في مجال تبريد المناطق وتحقيق المزيد من النتائج القوية على الصعيد التشغيلي والمالي.

 

تبريد
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
علوم الدار
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
22 مارس 2024
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
الرياضة
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
22 مارس 2024
نخبة من الوجوه الثقافية في مؤسسة العويس
علوم الدار
محاضرة «التجارة في دبي.. إطلالة تاريخية» بـ«العويس الثقافية»
22 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©