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اقتصاد

"سوق أبوظبي" يدرج وحدات صندوق شيميرا جي بي مورغان سندات الإمارات الثلاثاء القادم

مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية يغلق في المنطقة الخضراء
20 مارس 2024 21:19

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج وحدات صندوق شيميرا جي بي مورغان سندات الإمارات يوستس المتداول "الشريحة د" ذات العائد الموزع.

 

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 وذكر السوق، في تعميم اليوم، أن الإدراج سيكون يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 مارس الجاري، على أن يعمم القرار على جميع إدارات السوق والوسطاء المعتمدين.

 

 ويعد صندوق "شيميرا جي بي مورغان سندات الإمارات يوستس المتداول" الأول من نوعه في الإمارات والمنطقة، حيث يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في محفظة متنوعة من السندات الإماراتية دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة.

 

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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