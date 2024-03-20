الجمعة 22 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

عمومية «الأنصاري» تقر توزيع 300 مليون درهم

"الأنصاري للخدمات المالية" تستكمل الطرح العام الأولي بنجاح
20 مارس 2024 21:25

دبي (الاتحاد)
عقدت "الأنصاري للخدمات المالية"، المدرجة في سوق دبي المالي، اجتماع الجمعية العمومية، حيث وافق مساهمو الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

كما وافق المساهمون على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 300 مليون درهم (بواقع 4 فلسات للسهم الواحد) عن النصف الثاني من عام 2023، وبذلك يصل إجمالي الأرباح الموزعة للسنة المالية 2023 إلى 600 مليون درهم، وكذلك قد تمت الموافقة على بعض السياسات الخاصة بالشركة والمتعلقة بكل من (أ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة؛ (ب) توزيع الأرباح الخاصة بالشركة؛ و(ج) المسؤولية المجتمعية للشركة، وتخصيص نسبة 2% من صافي أرباح الشركة السنوية كمسؤولية اجتماعية طوعية لأغراض خدمة المجتمع.


وتتماشى سياسة توزيع الأرباح النقدية المعتمدة مع سياسة توزيع الأرباح المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب العام، والتي التزمت فيها الشركة بدفع أرباح إجمالية قدرها 600 مليون درهم لعام 2023، وكذلك مع سياسة توزيع الأرباح التي تمت الموافقة عليها من قبل مساهمي الشركة بالجمعية العمومية السنوية.


وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة "الأنصاري للخدمات المالية": "يظهر الأداء المالي والتشغيلي الذي قدمته "الأنصاري للخدمات المالية" في عام 2023 قوة نموذج أعمالنا. نحن فخورون بالإعلان عن أن مبادراتنا الاستراتيجية للنمو وتفانينا في الابتكار قد أسفرا عن نقلات نوعية، مما أتاح تعزيز القيمة الطويلة الأمد للمستثمرين. وقد تمكنت الأنصاري للخدمات المالية بفضل العمل الجاد والتفاني من فريقنا ودعم مستثمرينا المستمر في الحفاظ على استقرارها وتعزيز ريادتها في قطاع الخدمات المالية من خلال تلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار والحفاظ على النمو المستدام".

الأنصاري للصرافة
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
علوم الدار
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
22 مارس 2024
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
الرياضة
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
22 مارس 2024
نخبة من الوجوه الثقافية في مؤسسة العويس
علوم الدار
محاضرة «التجارة في دبي.. إطلالة تاريخية» بـ«العويس الثقافية»
22 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©