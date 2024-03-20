عمومية «الأنصاري» تقر توزيع 300 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

عقدت "الأنصاري للخدمات المالية"، المدرجة في سوق دبي المالي، اجتماع الجمعية العمومية، حيث وافق مساهمو الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

كما وافق المساهمون على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 300 مليون درهم (بواقع 4 فلسات للسهم الواحد) عن النصف الثاني من عام 2023، وبذلك يصل إجمالي الأرباح الموزعة للسنة المالية 2023 إلى 600 مليون درهم، وكذلك قد تمت الموافقة على بعض السياسات الخاصة بالشركة والمتعلقة بكل من (أ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة؛ (ب) توزيع الأرباح الخاصة بالشركة؛ و(ج) المسؤولية المجتمعية للشركة، وتخصيص نسبة 2% من صافي أرباح الشركة السنوية كمسؤولية اجتماعية طوعية لأغراض خدمة المجتمع.



وتتماشى سياسة توزيع الأرباح النقدية المعتمدة مع سياسة توزيع الأرباح المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب العام، والتي التزمت فيها الشركة بدفع أرباح إجمالية قدرها 600 مليون درهم لعام 2023، وكذلك مع سياسة توزيع الأرباح التي تمت الموافقة عليها من قبل مساهمي الشركة بالجمعية العمومية السنوية.



وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة "الأنصاري للخدمات المالية": "يظهر الأداء المالي والتشغيلي الذي قدمته "الأنصاري للخدمات المالية" في عام 2023 قوة نموذج أعمالنا. نحن فخورون بالإعلان عن أن مبادراتنا الاستراتيجية للنمو وتفانينا في الابتكار قد أسفرا عن نقلات نوعية، مما أتاح تعزيز القيمة الطويلة الأمد للمستثمرين. وقد تمكنت الأنصاري للخدمات المالية بفضل العمل الجاد والتفاني من فريقنا ودعم مستثمرينا المستمر في الحفاظ على استقرارها وتعزيز ريادتها في قطاع الخدمات المالية من خلال تلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار والحفاظ على النمو المستدام".