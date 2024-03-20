141 مليون درهم صافي شراء المؤسسات في الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

حافظت أسواق الأسهم المحلية على مكاسبها في ختام تداولات، أمس، لترتفع القيمة السوقية بنحو 10 مليارات درهم.

ودعمت تعاملات الاستثمار المؤسسي ارتفاع المؤشرات في كلا السوقين بشكل نسبي، حيث جاءت محصلة مشتريات المؤسسات المالية نحو 140.66 مليون درهم «صافي شراء»، منها 83.13 مليون في سوق دبي و57.53 مليون درهم في سوق العاصمة.

وأسهمت تعاملات شراء الأجانب في زيادة قيمة التداولات الإجمالية إلى 1.47 مليار درهم بعد عودة قيمة التداولات في سوق أبوظبي لمستوى يفوق المليار درهم وتحديداً عند 1.72 مليار درهم، ولتأتي محصلة شراء الأجانب 69.53 مليون درهم.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على ارتفاع بمقدار 10.35 نقطة وبنسبة 0.11% عند مستوى 9269.46 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.072 مليار درهم، شملت ما يزيد على 264 مليون سهم عبر 14102 صفقة. وارتفعت أسهم 30 شركة من أصل 72 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 27 شركة، وبقيت أسهم 15 شركة على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 219.82 مليون درهم ليغلق مستقراً عند سعر 399.5 درهم ، وتلاه سهم «ألفاظبي القابضة» بقيمة 68.46 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 57.92 مليون درهم.

وجاء سهم «إشراق» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 56.64 مليون سهم، وتلاه سهم «دانة غاز» بتداول 23.74 مليون سهم، ثم «ملتيبلاي» بنحو 21.97 مليون سهم. وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «أدنوك للتوزيع» بنسبة 1.37% ليغلق عند 3.69 درهم، «بنك ابوظبي الأول» بنسبة 0.15% ليغلق عند 13.34 درهم، و«دانة غاز» بنسبة 0.77% ليغلق عند 0.658 درهم، وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة أخرى، مثل «إشراق للاستثمار» بنسبة 0.35% ليغلق عند 0.286 درهم، و«ملتيبلاي» بنسبة 0.44% ليغلق عند 2.26 درهم، وكذا «فينكس كروب» بنسبة 0.49% ليغلق عند 2.04 درهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 405.861 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 377.498 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 28.36 مليون درهم كمحصلة «شراء».

وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 880.499 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 822.96 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 57.53 مليون درهم.



سوق دبي

وعاود المؤشر العام لسوق دبي المالي الارتفاع، أمس، بمقدار 18.61نقطة وبنسبة 0.43% عند مستوى 4291.37 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 23 شركة، مقابل انخفاض أسهم 9 شركات وثبات أسهم 8 شركات من بين 40 شركة متداولة.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 404.177 مليون درهم، بعد التعامل على 196.56 مليون سهم، من خلال تنفيذ 8059 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 84 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بقيمة 58.26 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 48.87 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 62.47 مليون سهم، وتلاه «ديار للتطوير» بتداول 27.34 مليون سهم، ثم «جي إف إتش المالية» بتداول 26.19 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «الفردوس القابضة» بنسبة 4.24% ليغلق عند 0.295 درهم، و «الاتحاد العقارية» بنسبة 3.87% ليغلق عند 0.402 درهم، «إعمار للتطوير» بنسبة 3.19% إلى 8.39 درهم، «إعمار العقارية» بنسبة 0.47% ليغلق عند 8.46 درهم، وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة أخرى ومنها «تبريد» بنسبة 1.9% إلى 3.48 درهم، و«اكتتاب القابضة» بنسبة 1.77% إلى 0.221 درهم، وأيضاً «سالك» بنسبة 1.1% إلى 3.59 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 220.133 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 178.95 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 41.17 مليون درهم كمحصلة «شراء».

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 83.13 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 289.74 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 206.608 مليون درهم.