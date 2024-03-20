%20 نمو خدمات توصيل الطلبات خلال شهر رمضان

يوسف العربي (أبوظبي)

شهد الطلب على خدمات توصيل الطلبات ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 20% منذ بداية شهر رمضان المبارك، لاسيما قبيل وجبتي الإفطار والسحور، بحسب مسؤولين في شركات تجزئة وتوصيل طلبات في الإمارات.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن نوعية الطلبات خلال الشهر الفضيل تتركز على منتجات البقالة والحلويات والعصائر واللحوم، مؤكدين تزايد وتيرة عقد الشراكات بين متاجر التجزئة من جهة وشركات توصيل الطلبات من جهة أخرى لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمة.

وأضافوا أن زيادة الطلب على خدمات توصيل السلع والمنتجات خلال شهر رمضان تأتي بالتزامن مع الحاجة المتنامية لتعزيز مستويات الرفاهية المقدمة للعملاء.



تغيير ملحوظ

وقال براشانت تالوار، رئيس قسم البقالة والتسوق في «ديليفر-الإمارات» لـ «الاتحاد»، إنه مع حلول الشهر الفضيل، طرأ تغيير ملحوظ على التوجهات المتعلقة بالطلبات ومواعيدها. وأوضح أن الطلبات تميل للوصول إلى ذروتها قبل وجبتي الإفطار والسحور، وتشمل خلال هذه الفترات منتجات البقالة والحلويات والعصائر واللحوم.

وقال تالوار: «تصل طلبات توصيل الطعام إلى ذروتها خلال الشهر الفضيل قبل ساعة واحدة من الإفطار، بينما تبلغ طلبات البقالة ذروتها قبل ساعتين من موعد الإفطار، كما يزداد عدد طلبات التوصيل خلال الفترة بين منتصف الليل وموعد السحور».

وتسعى الشركات العاملة بالقطاع إلى التكيّف مع طلبات المستهلكين المتغيرة في شهر رمضان المبارك، من خلال مواكبة السلوكيات الخاصة بالشهر الكريم، فضلاً عن تسهيل التبرعات الخيرية في المجتمع.

ونوه تالوار بأن الشركة تركز، خلال شهر رمضان، على تسهيل التبرعات الخيرية خلال الشهر الفضيل، وبالإضافة إلى تقديم ميزة مبتكرة للتبرع بأجزاء الدرهم، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية دعم المجتمعات المحتاجة عن طريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من خلال التبرع بأجزاء الدرهم المتبقية من قيمة طلباتهم عند وصولهم لمرحلة إنهاء الطلبية.



عروض رمضانية

تدعم الشركة حملة «وقف الأم» التي تندرج تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتهدف لإنشاء صندوق وقفي لدعم التعليم حول العالم، من خلال إتاحة صفحة مخصصة للتبرعات على تطبيق ديليفرو.

وحول العروض التي يتم طرحها خلال شهر رمضان، قال تالوار «تم طرح خصومات تصل إلى 50% على مجموعة مختارة من المنتجات الخاصة بالشهر الفضيل لدى مجموعة متنوعة من المطاعم والمتاجر الشريكة».

وأوضح أن هذه العروض تشمل باقات السحور، إلى جانب عروض البقالة الحصرية عن طريق «ديليفرو هوب»، كما تقدم مجموعة من السلع الحصرية.

وفيما يتعلق بالتوجهات الرئيسة لقطاع توصيل الطعام والبقالة في عام 2024، لفت إلى الحاجة المتنامية لتعزيز مستويات الراحة في خدمات التوصيل عند الطلب، متوقعاً أن تحافظ القيمة على أهميتها البالغة خلال العام، حيث تسعى جميع شركات توصيل الطعام والمتاجر والبقالات والمطاعم للعثور على الطرق الكفيلة بتقديم أفضل مستويات القيمة. وقال إن الحملات الترويجية الخاصة بمناسبات رمضان وعيد الأم تسهم في زيادة الإقبال على خدمات التوصيل حيث تقوم الشركة بتزويد العملاء بمجموعة واسعة من خيارات المطاعم والبقالة، والتي تتكامل مع العروض والخصومات المجزية وتبذل جهوداً حثيثة للارتقاء بسوية عروض القيمة للمستهلكين من خلال مبادرات متنوعة تشمل العروض الترويجية الأسبوعية.

وتقوم الشركات بتوسيع نطاق أعمالها خارج إطار خدمات توصيل الطعام ومنتجات البقالة، لتشمل أيضاً خدمات التسوق، مما يؤكد التزامنا الراسخ بمواكبة الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين مثل خدمات توصيل مجموعة متنوعة من منتجات التجزئة، والتي تشمل الهدايا والزهور ومنتجات الجمال والأجهزة الإلكترونية والألعاب، ما يسهم في توسيع نطاق تجارب التسوق المتاحة للعملاء.



زيادة ملحوظة

وقال ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة «اللولو»، إن شهر رمضان الفضيل يشهد زيادة ملحوظة في معدل الطلب على خدمات توصيل الطلبات تصل إلى 20% مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال بقية شهور العام.

ونوه بأن شهر رمضان يعد موسماً سنوياً لمبيعات المواد الغذائية؛ لذلك تتركز طلبات التوصيل على السلع الرمضانية، مثل العصائر واللحوم والأرز والتمور والألبان.

ولفت إلى أن المجموعة طرحت تخفيضات تصل نسبتها إلى 60% على أكثر من 2000 سلعة طوال شهر رمضان وحتى حلول عيد الفطر المبارك، فيما قامت المجموعة بطرح السلال الرمضانية بمتوسط نسبة تخفيضات، تراوحت بين 15 و20%، منوهاً بأنه سيتم طرح حزمة جديدة من التخفيضات، خلال النصف الثاني من شهر رمضان على الأجهزة الإلكترونية التي تشهد إقبالاً ملموساً خلال فترة العيد.

وأشار إلى أن «اللولو» عقدت شراكتين مع كل من«طلبات» و«أمازون» لتعزيز خدمات التوصيل، واستيعاب الزيادة في الطلب على الخدمة خلال شهر رمضان.