الذهب يحلق لمستوى غير مسبوق

ارتفعت أسعار الذهب لمستوى غير مسبوق اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار وعوائد السندات بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على توقعاته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.



وتقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد وتضغط على الدولار مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2203.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 0153 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222.39 دولار في وقت سابق من الجلسة. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 2206.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.70 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 914.25 دولار وقفز البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1034 دولاراً.